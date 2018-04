Analyse: Man må ikke håbe for Pape, at han er overtroisk før hans europæiske eksamen i morgen

FAKTA

Dansk formandskab

Europarådet omfatter 47 europæiske lande og dermed godt 800 millioner borgere, der er beskyttet af menneskerettighedskonventionen.

Formandskabet for Europarådet går på skift et halvt år ad gangen, og for tiden har Danmark det.

Den danske regering har længe bebudet, at den ville forsøge at få vedtaget en København-erklæring for Europarådet og menneskerettighedsdomstolens arbejde.

Særligt har danske politikere været fortørnede over tidligere domme fra domstolen, der gjorde, at danske domstole ikke ’turde’ udvise kriminelle udlændinge af frygt for at blive underkendt af menneske rettighedsdomstolen.

