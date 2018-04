FBI har efterforsket Trumps personlige advokat i månedsvis

Det var en flere måneder lang efterforskning, der tidligere på ugen førte til en ransagning af præsident Donald Trumps advokat Michael Cohens hjem og kontor.

Det fremgår af retsdokumenter, der blev indgivet ved en domstol i New York fredag.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Bloomberg News og The New York Times.

Michael Cohens egne advokater sagde ved fredagens retsmøde, at materialet, der blev beslaglagt under ransagningerne, er omfattet af tavshedspligten mellem advokater og deres klienter.

Derfor kræver de at få mulighed for at gennemgå materialet før anklagemyndigheden. Statsanklageren beskylder Cohens advokater for at forsinke efterforskningen.

Efterforskerne søger beviser for kriminalitet, hvor 'hovedparten ikke har noget med hans arbejde som advokat at gøre, men i stedet handler om hans egen forretninger', siger statsanklageren ifølge Bloomberg News.

Skulle forhindre omtale

Michael Cohen har i mange år været præsidentens 'problemknuser'. Han stod blandt andet for en betaling på 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels kort før præsidentvalget i 2016.

Betalingen skulle forhindre hende i at omtale et påstået seksuelt forhold til præsidenten i offentligheden.

Ud over dokumenter fra Cohens kontor og hjem har FBI også beslaglagt materiale fra hans mobiltelefon, bærbare computer, tablet og pengeskab. Det oplyser kilder til New York Times.

FBI skulle blandt andet have beslaglagt optagelser af telefonsamtaler mellem Michael Cohen og Stormy Daniels' advokat, skriver CNN.

Cohen har hele tiden benægtet enhver form for urent trav.

Den intensiverede efterforskning kan dog tyde på, at de føderale myndigheder er ved at bygge en sag op mod en af præsidentens mest betroede ansatte, skriver CNN.

Adspurgt om hvorvidt Michael Cohen stadig er Donald Trumps advokat, sagde talsmand for Det Hvide Hus Sarah Huckabee Sanders fredag, at hun 'ikke er sikker'.

