Det ved vi om angrebet

Den syriske hovedstad Damaskus blev natten til lørdag dansk tid mål for det ventede angreb fra USA, Frankrig og Storbritannien.

I angrebet har de vestlige styrker bl. a. anvendt Tomahawk-missiler.

USA's præsident, Donald Trump, siger, der er tale om præcisionsangreb, men der er fortsat usikkerhed om, hvilke mål der præcist er blevet ramt.

Det normalt pålidelige og britisk baserede Syrian Observatory for Human Rights udtaler ifølge avisen The Guardian, at adskillige militærbaser er blevet ramt samt bl. a. hovedkvarteret for den republikanske garde.

Desuden skulle et videnskabeligt laboratorium i Damaskus være blevet ramt ifølge øjenvidner, som nyhedsbureauet Reuters har talt med.

Flere nyhedsbureuaer og tv-stationer melder om højlydte eksplosioner i Damaskus.