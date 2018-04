Analyse: Trumps luftangreb forsvarer en tynd rød linje i Syrien

Donald Trump fulgte i nat dansk tid op på sine trusler, da USA, Frankrig og Storbritannien bombede mål i Syrien som straf for Assad-styrets påståede brug af kemiske våben i landets borgerkrig.

»Det her er ikke et menneskes handlinger«, sagde Trump i en kort tv-tale til den amerikanske befolkning. »Det er et monsters forbrydelser«.

Trump understregede, at aktionen ikke er begyndelsen på en længere kampagne i Syrien, men en direkte straf for Assad-styrets brug af kemiske våben.

En tynd linje set fra Syrien

Formålet med nattens aktioner er at opbygge en stærk afskrækkelse mod produktion, spredning og brug af kemiske våben. At etablere denne afskrækkelse er i »USA’s afgørende nationale interesse«, sagde Trump fra Det Hvide Hus.

Dermed har Trump trukket en rød linje i Syrien. Brug af kemiske våben medfører en øretæve fra USA’s væbnede styrker. Da Assad sidste år brugte kemiske våben, affyrede USA knap 60 missiler mod det syriske luftvåben som reaktion.

Trumps forgænger, Barack Obama, trak ligeledes en rød linje ved brug af kemiske våben i 2013, men den daværende præsident hev i sidste øjeblik truslerne om luftangreb i land, efter at Assad-styret dengang brugte giftgasserne.

Nu er der en linje. Men det er en tynd, rød linje.

En »engangsforestilling«.

Forsvarsminister James Mattis og forsvarschef General Joseph Dunford markerede ved deres pressekonference klart, at der ikke er flere bombninger i vente.

»Det her er foreløbig en engangsforestilling«, sagde Mattis i Pentagon og erklærede sig »fuldstændig sikker« på at det var Assad-styret, der stod bag det kemiske angreb i sidste uge, der kostede snesevis af mennesker livet.

Mattis understregede desuden, at målene bl.a. er udvalgt med henblik på ikke at ramme de russiske soldater, der er stationeret ved flere af Syriens militære installationer.

Det handler ikke om drabene på civile som sådan, må man forstå James Mattis, men om at de blev slået ihjel med en uacceptabel metode.

Set fra den hårdt prøvede syriske civilbefolknings udgangspunkt må Trumps røde linje således synes trukket med en spinkel pen.

Trusler på twitter gav ingen vej tilbage

Donald Trump har været her der og alle vegne i Syriensspørgsmålet i de seneste dage. Kort før sidste uges giftangreb krævede Trump i følge New York Times en øjeblikkelig tilbagetrækning af de cirka 2.000 amerikanske styrker i Syrien, men lod sig overtale af den militære ledelse til at lade dem blive.

Kampen mod Islamisk Stat er næsten vundet, nu skal soldaterne hjem, lød Trumps rationale.

Men efter giftgasangrebet fik piben en anden lyd på Twitter.

»Rusland erklærer at de vil skyde alle missiler affyret mod Rusland ned. Gør jer klar Rusland, for de kommer«, skrev Trump onsdag på Twitter.

Derefter var der ikke rigitigt en vej tilbage politisk for præsidenten.

Bekymring i Pentagon for hovsa-krig

Udtalelserne gav bekymrede miner i det amerikanske Forsvarsministerium. Her frygter den militære ledelse at blive trukket baglæns ind i endnu en krig i Mellemøsten, der ikke ser ud til at have meget mere succespotentiale end Irak-krigen.

Men mere end noget andet frygter man at blive rodet ind i en tilfældig krig med russerne. I februar kom det til træfninger mellem USA’s militær og russiske lejesoldater ved Eufrates-floden, der kostede 200 russere livet, og ingen ønsker at tænde den gnist, der skalerer den regionale konflikt op i mangedobbelt størrelse.

Ifølge CNN advokerede Donald Trump for en mere bredspekteret bombekampagne mod præsident Assad og regeringsstyrkerne i Syrien, men det lykkedes Pentagon at trække bremsen.

Donald Trump gik til valg på en mere tilbagetrukken rolle for det amerikanske militær på den globale scene. Amerika først, hed det i hans slogans.

Nu er han ved at lære den lektie, snesevis af amerikanske præsidenter har måttet tage til sig før ham. Det er fint at køre valgkamp på at ville trække USA ud af verdens brændpunkter. Men i praksis kommer verdens problemer hver dag bragende ind ad døren til Det Hvide Hus, og tvinger præsidenten til at reagere.