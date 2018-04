Fotos: USA, Storbritannien og Frankrig har svaret igen

Foto: Cpl L Matthews/AP

Natten til lørdag affyrede USA, Frankrig og Storbritannien missiler som svar på det syriske regimes brug af kemiske våben.

Britiske jagerfly affyrede sammen med franske jagerfly missiler mod de syriske mål. Derudover deltog mindst tre amerikanske krigsskibe, en britisk ubåd samt B-1 bombefly, der nedkastede langtrækkende missiler.

I alt tre mål, der sættes i forbindelse med det syriske regimes brug af kemiske våben, blev ifølge det amerikanske forsvarsministerium ramt: Et videnskabeligt researchcenter i hovedstaden Damaskus og to lagre i byen Homs, hvor våben og militært udstyr lå opbevaret.

De britiske jagerfly lettede fra basen på Cypern og indledte angrebet mod det syriske regime under ledelse af præsident Bashar al-Assad. Angrebet kommer i kølvandet på det giftgasangreb, der fandt sted i den oprørskontrollerede bydel Douma i den syriske hovedstad.

Ifølge syrisk statstv skal de syriske luftforsvarssystemer have nedskudt i alt 13 missiler, men hverken USA, Storbritannien eller Frankrig har bekræftet oplysningerne. Det syriske statstv meddeler desuden, at tre civile blev såret under angrebet.

Den russiske general Sergey Rudskoi meddelte i dag det russiske forsvarsministerium, at lørdagens angreb ikke har forårsaget nogle dødsfald. Desuden havde angrebene mod de syriske militære faciliteter kun medført små skader.

Efter nattens angreb mod regimet er hundredvis af syrere bevæbnet med våben gået på gaden for at demonstrere i hovedstaden Damaskus. Her råber de syriske soldater slogans mod præsident Donald Trump.

Nattens angreb blev indledt umiddelbart efter, at præsidenten fredag aften amerikansk tid i en tale fra Det Hvide Hus kunne fortælle, at en militæroperation i samarbejde med Frankrig og Storbritannien var forestående.

Storbritanniens premierminister Theresa May udsendte før angrebet en video på Twitter, hvori hun også slog ud efter Rusland: »Vi kan ikke tillade, at brugen af kemiske våben bliver normaliseret - i Syrien, på gaden i Storbritannien eller andre steder i verden«.