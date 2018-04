»Ødelæggende«, »nødvendigt« eller »kriminelt«? Verdensledere reagerer kraftigt på Syrien-angreb Over hele verden er der skarpe reaktioner på USA's, Storbritanniens og Frankrigs missilangreb i Syrien. Vi har samlet nogle af de vigtigste og inddelt dem i tre grupper.

1. De tre lande bag angrebet:

USA:

»Et perfekt gennemført angreb i nat. Tak til Frankrig og Storbritannien for deres visdom og deres fine militærs slagkraft. Resultatet kunne ikke have været bedre. Missionen fuldført!«

Præsident Donald Trump på Twitter

STORBRITANNIEN:

»Selv om der er tale om en langt mindre størrelsesorden, er den nylige brug af nervegift i Storbritanniens gader en del af et større mønster, hvor de gængse normer tilsidesættes. Så selv om denne indsats specifik handler om at afskrække det syriske regime, har den også til hensigt at sende et klart signal til enhver, der mener, at man kan bruge kemiske våben uden at blive straffet«.

Premierminister Theresa May i en tale

FRANKRIG:

»Fakta og det syriske regimes ansvar er ubestridelige. Den røde linje trukket af Frankrig i maj 2017 er blevet overskredet (...) Vi kan ikke tolerere, at brugen af kemiske våben trivialiseres. Det ville være en presserende fare for det syriske folk og for vores kollektive sikkerhed«.

Præsident Emmanuel Macron i en erklæring

2. De negative reaktioner:

RUSLAND:

»Rusland fordømmer på det alvorligste angrebet på Syrien, hvor russiske soldater hjælper den legitime regering i kampen mod terrorisme (...) Den nuværende eskalering af situationen omkring Syrien har en ødelæggende påvirkning af hele systemet for internationale forbindelser. Historien vil sætte alt på plads og har allerede lagt et tungt ansvar på Washington«.

Præsident Vladimir Putin i en erklæring

IRAN:

»Angrebet her til morgen på Syrien er en kriminel handling (…) Den amerikanske præsident, den franske præsident og den britiske premierminister er kriminelle«.

Irans leder, ayatollah Ali Khamenei, på beskedsystemet Telegram

KINA:

»Vi er konsekvent imod magtanvendelse i internationale forhold (…) Kina opfordrer alle de relevante parter til at vende tilbage til folkerettens rammer og at løse sagen gennem dialog og samråd«.

Hua Chunying, talskvinde for Kinas udenrigsministerium, på et pressemøde

3. De positive reaktioner:

TYRKIET:

»Vi ser positivt på denne operation, som har lindret menneskehedens sorte samvittighed foranlediget af angrebet i Douma, der overvejende menes at være blevet udført af det syriske regime«.

Udenrigsminister Mevlüt Çavuşoğlu i officiel erklæring

TYSKLAND:

»Vi støtter vores amerikanske, britiske og franske allierede, der med denne reaktion påtog sig ansvaret som permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd. Militærangrebet var nødvendigt og nøje afmålt for at kunne fastholde effekten af det internationale forbud mod brugen af kemiske våben og advarer det syriske styre imod yderligere overtrædelser«

Kansler Angela Merkel ifølge AP

CANADA:

»Canada støtter USA's, Storbritanniens og Frankrigs beslutning om at handle for at nedbryde Assad-styrets evne til at affyre kemiske våben mod sit eget folk. Vi vil fortsætte med at samarbejde med vores internationale partnere med yderligere undersøgelser af brugen af kemiske våben i Syrien. De ansvarlige skal stilles for retten«.

Premierminister Justin Trudeau i en erklæring

DANMARK:

»Det syriske regimes opførsel er rystende og frastødende. Det fremkalder min største foragt, at Assads militær igen har gjort sig ansvarlig for uskyldige børn, kvinder og mænds død med så modbydeligt et våben.