Analyse: USA har ikke og får ikke en strategi i Syrien

De toneangivende republikanere og demokrater bakker op om præsident Trumps luftangreb mod Syrien, der straffer Assad-styret for brug af kemiske våben. Men flere kræver, at Kongressen nu inddrages i en sammenhængende strategi for USA’s involvering i den syv år lange borgerkrig.

»De seneste angreb med kemiske våben mod det syriske folk var en brutal umenneskelig krigsforbrydelse. Men en nats luftbombardementer er ingen erstatning for en sammenhængende strategi«, tweetede Demokraternes leder, Nancy Pelosi, i Repræsentanternes Hus morgenen efter angrebene.

Rent juridisk er angrebene natten til lørdag forankret i den brede resolution om krig mod terror vedtaget i dagene efter 11. september 2001. En vedtagelse som præsidenterne Bush, Obama og Trump har brugt til krigshandlinger i Syrien, Yemen, Kenya og en stribe andre lande, der intet havde med terrorangrebene i New York og Washington at gøre, gennem de sidste knap 17 år.

Men præsident Trump kan med en vis ret rette pegefingeren tilbage på Kongressen: Det er nemt nok at kræve en strategi. Men ingen har et godt bud på, hvad den egentlig skal være. Derfor har USA ingen sammenhængende strategi, og der er ingen udsigt til, at der kommer en.

Præsident Obama trak USA’s famøse røde linje: Et kemisk angreb i Syrien ville udløse en amerikansk reaktion. Men Obama måtte i 2013 opgive at handle på sine ord - blandt andet fordi hans bud på et nyt krigsgrundlag stod til et sviende nederlag i Kongressen.

Kongressens politikere kræver handling mod brug af kemiske våben. De kræver, at de inddrages i processen. Men når det kommer til stykket, vil de ikke lægge stemmer til en politisk risikabel strategi. Den ligning går ikke op, og så rykker Det Hvide Hus på egen hånd.

Ingen appetit på krig i USA

Kernen i det politiske problem er, at den amerikanske befolkning i meningsmåling efter meningsmåling er blankt imod yderligere amerikansk involvering.

Præsident Trump kan med det seneste angreb og det tilsvarende for et år siden sige, at han handler, hvor Obama tøvede. Han håndhæver den røde linje, hans forgænger trak. Og han fik samlet de to militært tungeste Nato-allierede, Frankrig og Storbritannien, bag sig.

Men når det gælder en samlet strategi er Trump mindst ligeså rådvild som sin forgænger, og suppedasen i Syrien er blevet endnu mere kompliceret end i 2013. Store dele af de moderate oprørsgrupper er stort set nedkæmpet af Assad. Rusland og Iran er blevet dybt involveret i konflikten på Assads side. USA’s Nato-partner Tyrkiet er gået i kamp mod de kurdiske militser, der har været USA’s allierede i kampen mod Islamisk stat.

Derfor står Trump-regeringens syrienspolitik på platforme, der ser mere og mere spinkle ud. Den røde linje for kemiske våben, der dog kun håndhæves når angrebene trækker overskrifter som i Douma i sidste uge.

Derudover er den formelle begrundelse for engagementet i Syrien kampen mod Islamisk Stats kalifat. Men kalifatet er stort set udraderet, hvilket har fået Trump til at bede forsvaret begynde planlægningen af tilbagetrækning af USA’s godt 2.000 soldater på jorden i Syrien.

Tilbage er kampen om magten i Syrien i fremtiden, hvor Assad ser ud til at kunne blive siddende takket være den tunge støtte fra Rusland og Iran. Den har USA meldt sig ud af militært: »Vores fokus i Syrien er kampen mod Islamisk Stat, ikke at involvere os i borgerkrigen«,sagde Pentagons talskvinde Dana White ved en pressekonference i dag.

Pentagon er erklærede den »enkeltstående« straffeaktion for en militær succes, der ramte alle de planlagte mål.

Men når det kommer til en bredere strategi vender de amerikanske talspersoner tilbage til de nedtrampede diplomatiske stier ved fredsforhandlingerne i Geneve, der indtil videre ikke har medført resultater.