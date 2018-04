Putin og Erdogan enes om afspænding og løsninger i Syrien

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har talt i telefon med Ruslands leder, Vladimir Putin, om situationen i Syrien.

De to er blevet enige om at arbejde for afspænding i området og søge 'en politisk løsning'. Det oplyser Erdogans kontor.

Samtalen mellem de to har fundet sted, efter USA, Frankrig og Storbritannien tidligt lørdag sendte 105 raketter mod mål i Syrien.

Angrebet var sat i værk for at straffe regimet for brugen af kemiske våben i byen Douma sidste weekend. Her blev over 40 meldt dræbt.

Erdogan sagde tidligere lørdag, at de tre Nato-landes angreb var 'korrekt'.

»Vi anser denne operation for passende«, fortalte han på et møde i Tyrkiets regerende parti ifølge AFP.

Han mente, at 'uanset hvem de skyldige er, så skal de betale en pris' for at udføre et kemisk angreb.

Putin mener dog, at de vestlige landes aktion strider imod international lov.

Det oplyser styret i Kreml efter telefonopkaldet mellem Putin og Erdogan.

Ifølge den russiske præsident er der stadig ikke bevis for, at det syriske styre stod bag det formodede kemiske angreb.

Putin mener derfor, at et eventuelt modsvar skulle have ventet, indtil internationale inspektører havde undersøgt angrebet.

Efter hændelsen i Douma 7. april beskyldte det russiske udenrigsministerium angrebet for at være falske nyheder.

Men store dele af det vestlige samfund er altså overbevist om, at den syriske præsident Bashar al-Assads styre stod bag.

Under det koordinerede angreb fra USA, Frankrig og Storbritannien var målene steder med relation til kemiske våben. Tre lokationer blev ramt.

Angrebet varede ifølge det russiske forsvarsministerium fra klokken 03.42 til klokken 05.10 lokal tid i Syrien.

ritzau