Corbyn udfordrer Mays beslutning om angreb i Syrien

Den britiske oppositionsleder for Labour-partiet, Jeremy Corbyn, siger i et interview med BBC, at han er i tvivl om, hvorvidt det vestlige angreb i Syrien var legitimt.

»Jeg spørger udenrigsministeren, jeg spørger premierministeren, hvad er den legitime grund for at gør det?«, siger han.

»Legitimiteten ... den skal være selvforsvar eller et FN mandat. Den humanitære intervention er et lovmæssigt diskuterbart koncept i vores samtid«, siger han til BBC.

Udtalelsen kommer dagen efter, at den britiske regering meddelte, at man havde deltaget i en succesfuld aktion i Syrien med USA og Frankrig.

Det vestlige angreb fandt sted natten til lørdag dansk tid og var målrettet mod enkelte militære mål i Syrien, der har været brugt til udvikling og opbevaring af kemiske våben.

Den britiske premierminister, Theresa May, holdt lørdag et langt pressemøde, hvor hun forsvarede beslutningen om et angreb, fordi indikationerne på fortsat brug af kemiske våben i Syrien ifølge hende er klare.

May kaldte angrebet 'legitimt', men det udfordrer hendes politiske modstander Corbyn nu.

May meddelt, at hun mandag stiller op til debat i det britiske parlament om angrebet i Syrien.

