Seniorforsker: »Russerne drager et lettelsens suk efter angrebet«

Selv om Rusland højlydt har fordømt, at USA, Storbritannien og Frankrig i går bombede tre nøje udvalgte mål i Syrien, så er der internt i Kreml i virkeligheden stor lettelse over, at Trump og hans allierede ikke gik mere kompromisløst til værks. Det vurderer Flemming Splidsboel Hansen, Rusland-ekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS.