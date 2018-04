Giftgasangreb ramte Masa på syv: »Pludselig smed de en tønde. Den eksploderede ikke, men sagde bare pssss.....«

»Vi gemte os i kælderen under bombardementet. Pludselig smed de en tønde. Den eksploderede ikke, men sagde bare pssss.....«.

Sådan fortæller Masa på syv år om det, intet menneske burde opleve: Hun var et af ofrene for giftgasangrebet i Douma-området nær Damaskus i Syrien, der slog et ukendt antal civile ofre ihjel. Ikke Masa. Hun overlevede det, der åbenbart først lignede endnu et af de tøndebombeangreb, Syriens militær har gennemført med oprørskontrollerede områder.

Denne gang var der tilsyneladende en form for klorgas i tønden, der blev smidt over Douma.

Avisen The Times og BBC i Storbritannien har mødt den syvårige pige og hendes forældre. Hendes far har gemt den lilla t-shirt, datteren bar, da de forrige weekend havde søgt ly i ejendommens kælder sammen med 75 naboer, mens regeringshæren angreb.

»Hvad lugter det her af?«, spørger han avisens korrespondent, der straks olfaktorisk bringes tilbage til svømmehallernes klorvand.

En punkteret tønde

Masas forældre fortæller om et bombardement, hvor bragene drønede over byen og støvet fra de mange eksplosioner fyldte luften.

Så kom den eller de tønder, der ikke eksploderede, men lød som et punkteret dæk.

To unge mænd meldte sig frivilligt til at se, hvad der skete. De kom styrtende tilbage til de andre: »Gas. Gas. Alle skal væk«.

Der kom tre læger. Den ene bar mig, en anden bar min søster og løb. Masa

Det er ikke første gang, Assadstyret har anvendt nervegasser mod civilbefolkningen. Så i kælderen i Douma vidste de godt, hvad der nu var ved at ske.

»Vi løb. Og så faldt jeg sammen. Jeg kunne ikke lade være. Min mor råbte: 'Min datter, min datter' til min onkel. Han kom og samlede mig op. Han havde en våd klud med og bar mig oven på«, siger Masa.

»Der var et sted, jeg kunne blive behandlet, for enden af en tunnel. Der kom tre læger. Den ene bar mig, en anden bar min søster og løb. De bar os til et behandlingssted, hvor de sprøjtede vand på os og gav os en indsprøjtning«, siger hun til tv-stationen.

I stedet for at trække vejret trak vi lugten af blod. Masa

Da hun faldt i søvn, kom der flere bomber, så familien søgte ned i en kælder, hvor de døde blev bragt ind.

»I stedet for at trække vejret trak vi lugten af blod«.

Evakueret til flygtningelejr

Moderen var tæt på at blive offer for gassen, siger hun ifølge The Times.

»Da jeg løb op ad trapperne, kunne jeg mærke, at jeg mistede kræfterne. Jeg havde ingen kontrol over min krop. Jeg rystede hele tiden. Der var ingen ilt«.

De fleste fra familiens kælder overlevede, fordi de to unge mænd nåede at advare dem.

»Men i kælderen i naboejendommen hørte de ikke gassen. De døde allesammen, hvor de var«.

Giftgasangrebet i Douma fik USA, Frankrig og Storbritannien til at affyre missiler mod steder, der knyttes til regimets lagre med kemiske våben og et af de steder, hvor nervegasserne er fremstillet.

Masa og hendes familie var forinden flygtet fra Douma til en flygtningelejr i den nordlige del af landet, der drives af den tyrkiske beredskabsstyrelse, som har rejst en teltlejr. Mange fra Douma er bragt til lejren, men ikke alle. Mange blev efterladt, døde af gassen.

»De blev til numre, men det er de ikke. De er civile, familier«, siger Masas mor.