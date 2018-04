Millioner er flygtet fra Venezuela: Det allersidste skub for Tatiana kom, da en fremmed kom narkotika i hendes søns sodavand Tatiana Vásquez er en af de millioner af venezuelanske flygtninge, der prægede denne weekends topmøde for præsidenter på det amerikanske kontinent.

Den dag, Tatiana Vásquez tog den tunge beslutning om at forlade Venezuela med sin søn, står stadig for hende som en af de smerteligste i hendes liv. Med en baggrund i landets øvre middelklasse havde hun indtil for få år siden aldrig tænkt, at netop hun skulle blive et trist nummer i en absurd statistik. Hun, der havde en tæt familie, sit eget firma og et dejligt hjem.