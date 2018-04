Hård kurs i ny lov

Proceduren ved udvisning skal maksimalt vare 90 dage. I dag varer den omkring 120.

Perioden for at appellere en udvisning nedsættes fra 30 til 15 dage. Udvisning kan finde sted inden afgørelsen.

Afhøringer af asylansøgere kan foregå via video.

Muligheden for at tilbageholde ansøgere i udrejsecentre øges fra i dag 45 dage til 120 dage. Et kompromis på 90 dage er muligt.

Børn, som tildeles asyl, kan ikke, alene få familiesammenføring med forældre som nu, men også med søskende.

