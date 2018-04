Dødsfald kræves efterforsket: Faldt kritisk russisk journalist ud af vinduet - eller blev han smidt? En graverjournalist, der blandt andet havde skrevet om russiske lejesoldater i Syrien, er død efter at være faldet ud ad vinduet.

Ifølge myndighederne ligger der intet kriminelt bag den russiske journalist Maksim Borodins død. Han faldt bare ud ad vinduet fra sin lejlighed i Jekaterinburg.

Der er godt nok ikke fundet noget afskedsbrev, der indikerer, at han skulle have taget sit eget liv.

Et mystisk opkald, hvor han ved 05-tiden en morgen i sidste uge ringede til en bekendt og fortalte, at der var uniformerede og maskerede mænd på hans altan og i opgangen, giver da også frygt for, at journalisten måske blev ombragt af ukendte gerningsmænd.

Beskrev russiske lejesoldats kamp med amerikanere

Maksim Borodin har de seneste uger skrevet en række artikler om en gruppe russiske lejesoldater, der i februar mistede livet i direkte kamp med amerikanske styrker i Syrien. De deltog sammen med regeringshæren i et angreb på amerikansk-støttede syriske oppositionsstyrker i Deir al-Zour-regionen, da de omkom.

Det skrev den russiske journalist om, fordi flere af mændene kom fra området omkring Jekaterinburg, hvor han arbejdede for Novy Den-nyhedsbureauet. Han har også skrevet om en ung escortpige, der har optrådt påfaldende i forbindelse med flere indflydelsesrige politikere og blandt andet tilsyneladende forsøgt at indynde sig hos oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Opkaldet i sidste uge til Vyacheslav Bashkov blev ifølge hans gode kammerat en times tid senere fulgt op af et nyt opkald fra Borodin, der sagde, at der ikke var noget galt, og at der blot var tale om sikkerhedspersonale, der gennemførte en øvelse.

Jeg opfordrer myndighederne til at gennemføre en fuldstændig, åben og uafhængig undersøgelse af omstændighederne omkring Maksim Borodins død- Harlem D´sir, OSCE

Om det er tilfældet, er uopklaret. Det står klart, at graverjournalisten et par dage senere blev fundet liggende hårdt kvæstet på jorden foran boligblokken med hans femtesalslejlighed, og at han kort efter døde på sygehuset. Ifølge de lokale myndigheder var døren til hans lejlighed låst indefra og uden tegn på indbrud.

»Der er ikke nogen grund til at åbne en efterforskning. Der er ikke tegn på, at der er begået en forbrydelse«, har den regionale anklagemyndighed meddelt ifølge det statsejede nyhedsbureau Itar-Tass.

Hans arbejdsgiver, Polina Rumjantseva, har meddelt, at hun ikke tror, han har begået selvmord. Nu er der en gnavende mistanke om, at han måske er blevet defenestreret.

Organisationer kræver dødsfaldet undersøgt til bunds

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE, opfordrer nu til en undersøgelse af, hvad der er sket. »Jeg opfordrer myndighederne til at gennemføre en fuldstændig, åben og uafhængig undersøgelse af omstændighederne omkring Maksim Borodins død«, finder Harlem Désir, der er OSCE's tilsynsførende vedrørende pressefrihed.

Rusland er kendt for at affeje sager om journalisters mistænkelige dødsfald. Nina Ognianova, CPJ.

Et tilsvarende krav kommer fra den internationale Komité for Beskyttelse af Journalister, CPJ.

»Rusland er kendt for at affeje sager om journalisters mistænkelige dødsfald. Vi opfordrer de regionale og lokale myndigheder til at se på, om Borodin er blevet angrebet og om hans graverjournalistik var motivet«, erklærer Nina Ognianova.

CPJ peger på, at der har været flere mistænkelige dødsfald blandt journalister i Rusland. Ved en af sagerne blev avisen Komersants militærreporter Ivan Safronov muligvis også 'defenestreret' ved at blive kylet ud af et vindue fra fjerde sal.

I 2009 udgav organisationen en særrapport om uopklarede drab på journalister i Rusland. Dem er der foruroligende mange af. Siden 1992 er 58 journalister blevet slået ihjel i Rusland, viser tallene. Dertil kommer sager som Maksim Borodkins, som kan være et resultat af en ulykke, men også kan risikere at skjule et drab

Rusland ligger også lavt på ranglisten for pressefrihed, hvor uafhængige medier er udsatte.