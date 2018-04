Usædvanlig hård ny anklage: Rusland varmer op til global konflikt i cyberspace

Det amerikanske cybersikkerhedskontor US-CERT er fulgt op med at udsende en mere detaljeret gennemgang af cybertruslen. Her nævnes Rusland ved navn 20 gange.

De to lande fortæller ikke direkte, hvad deres beviser er.

Rusland har ikke reageret på anklagerne. Den russiske ambassade i København oplyser til Politiken, at man ikke har kommentarer.

Rusland skal i gabestok

Det er usædvanligt, at Rusland direkte anklages for så omfattende hacking, siger Mikkel Storm Jensen, der er major og specialist i cyberkonflikt ved Forsvarsakademiet.

»Det nye er, at de sætter navn på«, siger Mikkel Storm Jensen. »Når man tidligere har sendt tekniske advarsler ud, har det været rent praktisk om, hvad man skal gøre«.

Men de to lande har formentlig vurderet, at Rusland er sluppet for nemt af sted med tidligere angreb, mener han. Derfor har de valgt en ny strategi - at hænge Rusland ud i det internationale gode selskab for at vise, at den slags gør man ikke ustraffet.

»Når man sætter navn på angriberen, så handler det om at sætte Rusland i en offentlig gabestok. De russiske aktiviteter har åbenbart nået et niveau, hvor amerikanerne og briterne er blevet virkelig irriterede over det«.

En tilsvarende holdning har Robert Hannigan, der er tidligere direktør for det britiske efterretningskontor GCHQ.

»Vi har opdaget russerne inde i routere og dybe netværk i 20 år. Men det her handler om at sige til russerne: 'Vi ved, hvor I har placeret jer, og hvis noget sker, så ved vi, at det var jer'«, siger Robert Hannigan, der i dag er direktør i it-sikkerhedsselskabet BlueVoyant, til New York Times.