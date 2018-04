Macron: Jeg vil ikke tilhøre en generation af søvngængere, der har glemt fortiden Den franske præsident mener, at vi befinder os midt i en kamp om demokratiets fremtid.

Det var som at lam på græs eller teenagere, der mødte idolet. Kåde var de i hvert fald, de ellers ærværdige medlemmer af Europa-parlamentet, der flokkedes om præsident Emmanuel Macron efter hans store tale i Europa-parlamentet og nej, de skulle ikke tale med ham. De skulle have selfies eller bare klappe ham på skulderen, inden han blev ført ud af plenarsalen, hjulpet på vej af en parlaments-betjent, der stille, men med stor myndighed, førte præsidenten ud.

Efter tre en halv times debat, hvor Macron, uden at være så konkret som tidligere, talte sine EU-visioner op i en tid, der for ham minder om en borgerkrig, der kæmper om demokratiet.

»Forlader vi demokratiet, går vi den forkerte vej, sagde han uden at nævne hverken Polen eller Ungarn, men meningen var klar og for at understrege sine tanker, brugte han selv og sin alder, han er lige fyldt 40, hvilket gør ham til en aldersmæssig junior blandt præsidenter«.

»Jeg tilhører en generation, der aldrig har frygtet krig. Det er en luksus, men jeg kommer fra en familie og en region, der kender tragedien fra fortiden«.

»Derfor vil jeg ikke tilhøre en generation af søvngængere, der har glemt fortiden. Jeg vil derimod være en del af en generation, der tager ansvar og forsvarer den europæiske suverænitet«.

Løfte om flere penge

Det mest konkrete, Macron havde med til Strasbourg var et løfte om, at Frankrig ville give flere penge, hvis EU kan enes om en fælles fordeling af flygtninge og migranter, hvad de ikke har kunnet hidtil.

Torsdag tager Macron til Berlin og Angela Merkel i endnu et forsøg på at få sat gang i EU-reformerne. For her knapt et år efter, at han blev præsident, banker virkeligheden for alvor på. Og ikke bare i forhold til EU-skepsis, den taler Macron selv meget om, men mere konkret i forhold af styrken i den fransk-tyske akse efter det tyske valg, der fratog Merkel en del af hendes ellers stærke, politiske kraft.

Og hjemme i Frankrig er Macron, rimeligt forventet, udfordret af strejker mod hans reform-planer og privatiseringer.

Det er blevet hverdag.