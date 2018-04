CIA-direktør har mødtes med Nordkoreas Kim Jong-un USA og Nordkorea er langt henne i forberedelserne af et topmøde. Donald Trump har samtidig lagt den hårde retorik væk og siger, at forholdet mellem de to lande er båret af respekt.

Mike Pompeo, chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, mødtes i påsken med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Nordkorea, siger efterretningskilder til flere medier.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har ikke direkte bekræftet disse oplysninger, men han holdt sent tirsdag amerikansk tid et pressemøde, hvor han sagde, at »vi har haft samtaler på et ekstremt højt niveau«.

Trumps udtalelser gør det mere sandsynligt, at et møde mellem ham og Kim Jong-un rent faktisk vil finde sted, og mens Trump tidligere har betegnet Nordkorea som et barbarisk regime, brugte han tirsdag aften en helt anden positiv retorik.

»Jeg tror virkelig på, at der er en masse god vilje. De respekterer os. Vi er respektfulde over for dem«, sagde han og tilføjede, at et topmøde kunne finde sted i juni eller »lidt inden da«.

Trump oplyste også, at USA og Nordkorea ser på fem forskellige steder, hvor et topmøde kan afholdes, men han undlod at være mere præcis. Iagttagere taler dog om, at et topmøde formentlig enten vil finde sted i Europa eller i Sydøstasien.