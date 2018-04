Efter tusindvis af protester: Et af Kinas største sociale medier opgiver at sidestille homoseksuelle med vold og pornografi Homoseksuelle i Kina vinder stor sejr og får støtte af selv kommunistpartiet

Under den kinesiske præsident, Xi Jinping, har kommunistpartiet relanceret sig selv som moralens vogter og gennemført en massiv ensretning af det kinesiske samfund.

Men de seneste dage har en folkelig protestbølge vist, at der er en grænse for, hvad særligt moderne storbykinesere vil finde sig i at få trukket ned over hovedet.

I fredags meddelte et af Kinas mest populære sociale medier, det Twitter-lignende Sina Weibo, at det ville indlede en »oprydningskampagne« og fjerne alle opslag, hvis indhold relaterede sig til pornografi, vold og homoseksualitet.

Respekten og beskyttelsen af mennesker med en anden seksuel orientering afspejler et samfunds niveau af civilisation Folkets Dagblad

Sina Weibo forklarede i en udtalelse, at det skete for at sikre et »harmonisk« samfund, og at beslutningen lå i forlængelse af de strammere internetlove, som kommunistpartiet indførte sidste år. Disse love kan straffe internetfirmaer, som offentliggør materiale, der ikke falder i god jord hos myndighederne – enten fordi indholdet anses for at være politisk følsomt eller moralsk stødende.

Hav af protester

Men dårligt havde Sina Weibo meldt sin beslutning ud, før der rejste sig et hav af protester. Hen over weekenden skrev titusindvis af mennesker rasende opslag på Sina Weibo under hashtagget #Jeg er homo.

Mange tilkendegav, at de fremover ville boykotte Sina Weibo, fordi det sociale medie sidestillede homoseksualitet med vold og pornografi.

»Jeg er mor til en bøsse. Min søn og jeg elsker vores land. Vi er stolte af at være kinesiske«, skrev en Sina Weibo-bruger, Shanghai Meijie.

Ifølge det kinesiske internetmedie Inkstone blev siden under hashtagget #Jeg er homo på mindre end et døgn læst af næsten 250 millioner mennesker.

Derudover var der mange andre protester.

En af Kinas mest fremtrædende homoorganisationer, Beijing LGBT Center, skrev i et opslag på Sina Weibo, at »i dag er vi alle homoseksuelle« og lod det ledsage af billeder af unge mænd og kvinder.

I en skriftlig udtalelse til Politiken fastslår Beijing LGBT Center, at Sina Weibos fjernelse af alt homoseksuelt indhold »helt klart var diskrimination«.

»I sådan et klima ville vores forældre stadig tænke, at det ikke er godt for deres sønner og døtre at være homoseksuelle«, skriver organisationen.

Hurtigt viste det sig, at Sina Weibo havde forregnet sig, og det sociale medie blev sat på plads af selv kommunistpartiet, der pludselig kom med uventet støtte til homoseksuelle.

En artikel i onlineudgaven af partiavisen Folkets Dagblad fastslog, at »det er sund fornuft, at homoseksualitet ikke er en mental sygdom«.

»Respekten og beskyttelsen af mennesker med en anden seksuel orientering afspejler et samfunds niveau af civilisation«, understregede artiklen.

Uventet støtte

Hidtil har kommunistpartiet kørt en linje, hvor det har tolereret fremvæksten af ganske store homomiljøer i storbyer som Beijing og Shanghai, men samtidig har undladt at promovere homoseksuelles rettigheder.

Homoseksualitet blev gjort lovligt i Kina i 1997, men bøsser og lesbiske kan fortsat ikke indgå homoægteskaber, og særligt blandt de ældre generationer er fordømmelsen stor. Derudover afspejler film- og underholdningsprogrammer på de statslige tv-kanaler stadig kun traditionelle kønsroller og familiemønstre.

En undersøgelse blandt 30.000 homoseksuelle viste forrige år, at kun fem procent er åbne over for deres familie og venner.

Kovending

Alligevel går den offentlige bevægelse i retning af større tolerance, og mandag i denne uge besluttede Sina Weibo at vende på en tallerken. Sina Weibo skrev i en udtalelse, at virksomheden »ikke længere vil ramme homoseksuelt indhold, men fokusere på at fjerne voldeligt og pornografisk indhold«.

Blandt homoseksuelle blev kovendingen udlagt som en stor sejr, og der kunne i reaktionerne desuden spores en vis taknemmelighed for, at mange uden for LGBT-miljøet også havde tilsluttet sig fordømmelsen af Sina Weibo.

»Protesterne viser, at der nu er større tolerance over for LGBT-personer i Kina«, skriver Beijing LGBT Center i deres udtalelse til Politiken.