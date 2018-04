I dag skal Macron og Merkel have EU-toget op i tempo Kritiske røster i både Frankrig og Tyskland maner til besindighed om den genopstandne fransk-tyske EU-motor: Det går langsomt.

I dag mødes præsident Emmanuel Macron og kansler Angela Merkel til en arbejdsmiddag i Berlin, men allerede før de har sat sig til bords, er forventningen til dem og deres evne til igen at få EU-toget op i hastighed skruet gevaldigt ned.

Som socialdemokraten og tyskeren Udo Bullmann sagde til Macron, da præsidenten tirsdag var på besøg i Europaparlamentet i Strasbourg:

»De har svære dage foran Dem, hr. præsident. Og fru Nej i Berlin skal nok vise Dem, hvor svært det bliver«.

Det handler ikke så meget om vilje, for viljen er der. Næh, det handler mere om manglende politisk evne til og mulighed for at føre visionerne ud i livet. Der er, for nu at blive i togsproget, for mange, der står på bremsen, og så må selv et fransk højhastighedstog med Emmanuel Macron som lokomotiv gå ned i slæbegear, lyder vurderingen.

Allerede tirsdag i Strasbourg viste præsidenten, at han har fjernet de mest føderale elementer fra sin tallerken, mens kansleren ifølge Financial Times internt i CDU/CSU har bakket op om de partifæller, der er kritiske over for Macrons reformtanker.

Samme toner slår eksperter og kommentatorer an i Frankrig og Tyskland. Der er langt fra den eufori og begejstring mellem Merkel og Macron, da de første gang mødtes i maj sidste år. Dengang havde han knap fået udnævnt sine ministre, før han hastede til Berlin for at møde Merkel og »genskabe det historiske forhold mellem Frankrig og Europa«, som han sagde. Dengang sagde han, at han skulle have styr på økonomien hjemme i Frankrig, før han ville kaste sig ud i de store EU-reformer. Det nikkede hun anerkendende til.

Mens hun, der ellers tidligere har holdt igen med de store proklamationer, sidste år i maj slog til lyd for netop reformer. Om end ikke helt i macronsk forstand.

I dag er situationen en helt anden, siger Patrick Moreau fra den statslige franske forskningsinstitution CNRS. Han bor og arbejder i Berlin:

»Efter mødet i dag kommer vi til at høre de sædvanlige taler om fransk-tysk venskab og de to landes ansvar for Europa. Men den politiske virkelighed er, at forbundskansler Merkel er isoleret«, siger han.

»Flere af forbundskanslerens egne partifæller er skarpe modstandere af præsident Macrons ideer, når det handler om økonomi, og det må hun tage højde for. Angela Merkel er dybt svækket efter valget sidste år, og hun vil ikke ofre sig for Emmanuel Macron«.

Ruth-Camilla Berschens, som er leder af tyske Handelsblatts kontor i Bruxelles, er på samme linje:

»Nu er der endelig kommet en fransk præsident, som gør det, Tyskland gerne vil have: laver økonomiske reformer i Frankrig, som Tyskland ellers altid har beskyldt for at være økonomisk uansvarligt. Nu tager han hånd om problemerne, og hvad er det tyske svar så: at en stor del af CDU/CSU er imod«.

»Merkel er nødt til at få styr på sit parti nu, hvor hun endelig igen har fået en tysk-venlig fransk præsident«, siger Ruth-Camilla Berschens.

En, der er mere forsonlig over for Angela Merkel, er danske Bendt Bendtsen, som sidder i den konservative gruppe i Europaparlamentet sammen med Merkels partifæller. Han har kendt hende i mange år, fra dengang han selv var partiformand, og han er ikke et sekund i tvivl om, at hun nok skal sætte sig i spidsen for EU igen. Gerne sammen med Macron, men i Bendtsens optik skal man ikke undervurdere Merkel.

»Det er ikke ham, der kommer til at bestemme. Så kender man ikke Merkel. Hun siger måske ikke så meget, men når hun siger noget, er det en god idé at lytte«.

Valget, der ændrede alt

Da Emmanuel Macron for mere end et halvt år siden udviklede sine europæiske visioner om blandt andet eurozonereformer på universitetet Sorbonne i Paris, var reaktionerne fra Tyskland og kansler Merkel venlige, selv om præsidentens ideer om deling af gælden internt i eurozonen og reformer af eurosamarbejdet blev mødt med skepsis.

For det tyske valg et par dage før havde ændret Merkels handlemuligheder afgørende. Hun gik tilbage, og selv om hun i dag igen sidder i spidsen for en storkoalition mellem CDU/CSU og SPD, og selv om behovet for en fransk-tysk akse i EU direkte er skrevet ind i regeringsgrundlaget, er hun presset internt.