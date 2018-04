Fra krig til forsoning: Diplomati og samarbejde har bragt arvefjenderne sammen og gjort dem til drivkræfter i det europæiske samarbejde I dag mødes præsident Emmanuel Macron og kansler Angela Merkel til en arbejdsmiddag i Berlin. I den forbindelse kigges der her tilbage på fire historiske højdepunkter i det tysk-franske samarbejde .

Élysée-traktaten 1963

Frankrigs præsident, general Charles de Gaulle, og forbundskansler Konrad Adenauer underskriver Élysée-traktaten i Paris om venskab og samarbejde mellem de to lande. Frankrig og Tyskland havde allerede i 1951 underskrevet aftalen om en Europæisk Kul- og Stålunion, som i 1957 blev til det europæiske økonomiske samarbejde, i dag EU, med dengang seks medlemmer: Vesttyskland, Frankrig, Italien og de tre Benelux-lande. Frankrig var i de første år toneangivende, men den stadig stærkere tyske økonomi skabte ligevægt mellem de to lande.

Fransk-tysk motor 1992

Underskrivelsen af Maastricht-traktaten, som et flertal i Danmark sagde nej til i juni 1992, var den foreløbige kulmination på Tysklands og Frankrigs fælles bestræbelser på at styrke integrationen i Europa ved at omdanne De Europæiske Fællesskaber til en europæisk union. Forbundskansler Helmut Kohl arbejdede for et øget politisk samarbejde, mens præsident François Mitterrand insisterede på en økonomisk union med samordning af den økonomiske politik og indførelse af en fælles valuta. Projektet var populært i Tyskland, mens 48,9 procent af franskmændene stemte nej.

Historiens arv 1984

Forbundskansler Kohl viste et øjebliks overraskelse, da præsident Mitterrand tog hans hånd, da de to statsmænd stod foran monumentet med skeletter og kranier af nogle af de over 300.000 tyske og franske soldater, som mistede livet ved slaget om Verdun i 1917. Billedet af de to ved en højtidelighed 22. september 1984 blev symbolet på de to landes vilje til aldrig igen at føre krig mod hinanden. Under Anden Verdenskrig mistede Helmut Kohl en broder, mens François Mitterrand var tysk krigsfange og modstandsmand, da det lykkedes ham at flygte fra fangelejren.

Nej til USA 2003

Frankrigs præsident, Jacques Chirac, og den tyske forbundskansler, Gerhard Schröder, stillede sig i spidsen for de europæiske lande, som i modsætning til Danmark afviste at deltage i den amerikanske invasion af Irak. Beslutningen splittede EU, og USA talte om et gammelt og træt Europa symboliseret ved Frankrig og Tyskland, som sagde nej, mens det ’unge’ Europa i form af de nye demokratier i Øst- og Centraleuropa støttede USA. Både Frankrig og Tyskland støttede ideen om et europæisk forsvarssamarbejde, som det har været svært at konkretisere og skabe enighed om.