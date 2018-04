Amerikansk fly med ødelagt motor nødlandede i høj fart Efterforskere har undersøgt flyet, der måtte nødlande i Philadelphia, efter et vindue splintredes, da det blev ramt af del fra flyets motor.

Et passagerfly, der onsdag måtte nødlande i den amerikanske by Philadelphia, fordi en motordel havde smadret et vindue, landede med en langt højere hastighed end normalt.

Det skete, fordi piloterne var bekymrede for, at de skulle miste kontrollen med flyet i en langsommere hastighed.

Det oplyser efterforskere fra det nationale råd for transportsikkerhed (NTSB) ifølge nyhedsbureauet AP.

Flyet, en Boeing 737, nødlandede, da der opstod et voldsomt fald i kabinens lufttryk.

Det skete efter, at stykker af flyets ene motor var faldet af og havde ramt et vindue, der smadredes. Det fortæller passagerer og flytrafikkontrollører til det amerikanske medie NBC.

En kvinde blev alvorligt såret, da flydele ramte vinduet og forårsagede et hul. Kvindens arm og krop blev suget mod åbningen i flyet. Hun døde senere som følge af kvæstelserne.

Andre passagerer forsøgte at stoppe hullet i vinduet med jakker og andet, som de havde i deres nærhed. Men de genstande blev også suget ud af vundet.

Flyet nødlandede sikkert i Philadelphias internationale lufthavn omkring klokken 11.30 lokal tid.

Flyet var fløjet fra LaGuardia lufthavn i New York og var på vej til Dallas med 149 mennesker om bord ifølge NBC.

Problemet med flyets ene motor opstod kort efter, at flyet var lettet.

ritzau