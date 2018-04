Trump håber på verdensomspændende succes med Kim-møde

Donald Trump vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at sikre, at hans kommende møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, bliver en verdensomspændende succes.

Det siger præsidenten onsdag aften på et fælles pressemøde med Japans premierminister, Shinzo Abe, i Palm Beach, Florida.

»Vi er nødt til at sætte en stopper for atomvåben. Ideelt set i alle dele af verden«, siger Donald Trump.

Den japanske premierminister har de seneste to dage været på officielt besøg i USA.

Hovedemnet for Shinzo Abes møde med præsident Donald Trump har netop været Nordkorea.

På pressemødet siger både Trump og Abe, at de fortsat vil lægge maksimalt pres på nordkoreanerne, indtil landet går i gang med en afrustning af sit atomvåbenprogram.

Trump siger, at han håber at opleve den dag, hvor koreanere kan 'leve sammen i sikkerhed, velstand og fred'.

Donald Trump sendte for nylig CIA-direktør Mike Pompeo, der er nomineret til posten som USA's udenrigsminister, til Nordkorea for at mødes med Kim Jong-un.

Mødet skulle angiveligt lægge fundamentet for det kommende møde mellem de to ledere, der ifølge Trump kan finde sted i begyndelsen af juni.

»Mike Pompeo havde et fantastisk møde med Nordkoreas leder. De to kom rigtig, rigtig godt ud af det med hinanden«, siger Trump.

På pressemødet lover Donald Trump desuden at 'arbejde meget, meget hårdt' for at hjælpe den japanske regering med at få borgere, der blev bortført til Nordkorea i 1970'erne og 1980'erne, hjem til Japan.

Den japanske regering har officielt noteret, at 17 bortførte borgere fortsat befinder sig i Nordkorea. Der er dog en stærk mistanke om, at tallet er meget højere.

I 1970'erne og 1980'erne blev mange japanere bortført til Nordkorea for at hjælpe med at træne landets spioner i japansk sprog og kultur.

På onsdagens pressemøde siger Shinzo Abe, at han er taknemmelig for Donald Trumps støtte i sagen.

ritzau