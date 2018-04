Trump advarer Nordkorea: Topmøde skal være frugtbart, ellers aflyser jeg Samtidig siger Trump, at han vil opretholde presset på Nordkorea.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, veksler mellem at række hånden frem til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og samtidig svinge stokken.

Donald Trump truede onsdag aften med at aflyse det planlagte topmøde med Kim Jong-un, hvis han får en fornemmelse af, at Nordkorea ikke reelt er parat til at gå med til en atomnedrustning.

»Hvis jeg tror, at mødet ikke vil blive frugtbart, vil vi ikke møde op«, sagde Trump ifølge avisen Wall Street Journal og tilføjede, at USA i så fald »ville fortsætte med at gøre, hvad vi gør, eller hvad det end er, at vi vil fortsætte med. Men noget vil ske«.

CIA-chef i Nordkorea

Tidligere i denne uge kom det frem, at Mike Pompeo, chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, havde været i Nordkorea i påsken for at mødes med Kim Jong-un.

Det fik i tirsdags Donald Trump til at udtale, at han troede på, at Nordkorea havde »masser af god vilje«.

Men den nye mere forsigtige tone kan være forårsaget af, at Donald Trump de seneste to dage har haft besøg af den japanske premierminister, Shinzo Abe, som er stærkt kritisk over for Nordkoreas reeelle hensigter.

Shinzo Abe frygter, at Nordkorea forsøger at splitte alliancen mellem USA, Japan og Sydkorea for dermed at slippe ud af det sanktionspres, som de tre lande hidtil sammen med Japan har stået fast på.

Donald Trump sagde i går, at USA og Japan arbejder sammen om at overtale Nordkorea til atomnedrustning, og han lovpriste Japans »kritiske« støtte.

Japans betænkeligheder bunder i, at Nordkorea to gange inden for det seneste år har skudt missiler hen over det japanske fastland, og derudover frygter Shinzo Abe, at det er ved at lykkes Nordkorea at køre Japan ud på et sidespor.

I næste uge skal Kim Jong-un mødes med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

I maj eller juni skal Kim Jong-un efter planen så mødes med Donald Trump, og her til morgen afslører det kinesiske internetmedie Inkstone, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, har planer om at besøge Nordkorea i juni.

Derimod har Nordkorea ikke indvilliget i nogen topmøder, der indbefatter Japan.

Japan mistroisk over for Trump

Desuden frygter den japanske premierminister Shinzo Abe, at Donald Trump kun vil være opsat på at forhindre Nordkorea i at få langtrækkende missiler, der kan true det amerikanske fastland, mens han vil være mindre interesseret i Nordkoreas arsenal af kort- og mellemdistancemissiler, der kan nå Japan.

Derfor forsøger Japan at overbevise Trump om, at en aftale om atomnedrustning skal være bred for at have en egentlig effekt.

Det er fortsat uvist, hvordan Trump forholder sig til dette krav, men han kom i går Japan i møde på et andet punkt ved at love, at han på et topmøde med Nordkorea også vil arbejde på at sikre, at de japanske statsborgere, som er blevet bortført eller kidnappet af Nordkorea, hurtigst muligt bliver genforenet med deres familier.