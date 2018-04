FN: Regntid vil skylle jorden væk under tusinder af flygtninge Snart er det regntid i Bangladesh, hvor rohingyaer bor i skrøbelige lejre. FN forventer, at det vil forårsage en krise i verdens største flygtningelejre.

Inden for få uger vil regnen falde over Bangladesh, og den vil falde på de bakkeskråninger, der siden sidste efterår har udgjort et hjem for over 700.000 fordrevne rohingyaer. FN forventer, at regntiden vil forårsage en krise i verdens største flygtningelejre.