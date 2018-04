Demokraterne sagsøger Rusland, Trumps valgkampagne og WikiLeaks

Den demokratiske partiorganisation, DNC, har fredag sagsøgt blandt andre den russiske regering, Donald Trumps valgkampagne, og WikiLeaks-organisationen. Det skriver avisen Washington Post.

Avisen henviser til et søgsmål, der er indgivet ved en domstol på Manhattan i storbyen New York.

Påstanden i søgsmålet er ifølge Washington Post i grove træk, at de tre parter konspirerede for at påvirke valget i 2016 i Donald Trumps favør.

Donald Trump var ved det amerikanske præsidentvalg i 2016 kandidat for Det Republikanske Parti. Hans nærmeste modkandidat var demokraternes Hillary Clinton.

»Under præsidentvalget i 2016 kastede Rusland sig ud i et angreb på vores demokrati. De fandt en villig og aktiv partner i Donald Trumps kampagne«, siger formanden for DNC, Tom Perez, i en udtalelse ifølge Washington Post.

»Dette udgør et hidtil uset forræderi: En amerikansk præsidentkandidats kampagne i samarbejde med en fjendtlig fremmed magt for at øge sine egne chancer for at vinde præsidentposten«.

Rettet mod Ruslands regering

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at søgsmålet er rettet mod Ruslands regering, Ruslands væbnede styrker, en hacker med øgenavnet Guccifer 2.0, Trumps kampagne og WikiLeaks.

Guccifer 2.0 antages at være en eller flere hackere, der brød ind i DNC’s interne netværk. Derfra blev en lang stribe mails lækket gennem WikiLeaks.

Derudover bliver flere af Donald Trumps familiemedlemmer nævnt. Både hans søn Donald Trump Jr. og svigersønnen Jared Kushner nævnes. Også hans tidligere rådgiver Roger Stone er nævnt.

En eventuel russisk indblanding i præsidentvalget i 2016 efterforskes formelt af den tidligere FBI-chef Robert Mueller. Han er udpeget af justitsministeriet som særlig anklager.

ritzau