Hvorfor? Valgkampen har blandt andet handlet om Grønlands selvstændighed. IA vil have landet løsrevet fra Danmark, men ikke for enhver pris.

Hvad? Tirsdag er der valg til Grønlands landsting, Inatsisartut. Det er åbent, om IA med Sara Olsvig eller Siumut med Kim Kielsen får flest mandater og får mulighed for at danne en ny koalition.

Hvem? Sara Olsvig, grønlandsk politiker. Har siden 2014 været formand for et af landets største partier, Inuit Ataqatigiit (IA), som samarbejder med SF. Olsvig er desuden medlem af Folketinget.

Grønlandsk politiker advarer før landstingsvalg: »Selvstændighed i morgen ville være en social katastrofe« Grønlænderne går tirsdag til stemmeurnerne, og op til landstingsvalget har landets selvstændighed fyldt i debatten. Et farvel og tak, Danmark, støtter flere partier. Men det er useriøst at slynge en dato ud, mener Sara Olsvig, formand for storpartiet Inuit Ataqatigiit.