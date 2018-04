Saudiarabiske soldater skyder drone ned nær kongepaladset

Saudiarabiske sikkerhedsstyrker har lørdag skudt en fritidsdrone ned i hovedstaden Riyadh. Det sker, efter at videoer af et skyderi nær kongepaladset skabte frygt for et kupforsøg.

En talsmand for politiet i Riyadh siger til det statslige nyhedsbureau SPA, at sikkerhedsvagter bemærkede den uautoriserede drone klokken 19.50 lokal tid, hvorefter soldater skød den ned.

Tidligere på dagen cirkulerede flere amatøroptagelser af et højlydt skyderi nær kongepaladset på sociale medier. Det førte til spekulation om et muligt kupforsøg samt spørgsmål om, hvor kongen og kronprinsen opholder sig.

En højtstående embedsmand oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at kong Salman i øjeblikket befinder sig på sin gård i Diriya.

Embedsmanden oplyser videre, at den saudiarabiske regering efter lørdagens hændelse vil indføre regler for brug af fritidsdroner.

Radikale forandringer

Saudi-Arabien har i løbet af det seneste år oplevet en række radikale politiske forandringer under kronprins Mohammed bin Salmans styre. Gennem reformer har han omdannet økonomien, åbnet landet kulturelt og pålagt en mere tolerant form for islam i det dybt konservative kongerige.

Den 32-årige leder slog sin fætter af pinden som kronprins sidste sommer. Herefter fængslede han snesevis af højtstående forretningsmænd og kongelige i en stor aktion mod korruption.

De fleste af de anholdte er løsladt igen efter at have indgået forligsaftaler med regeringen.

Kronprins Mohammed bin Salman vendte tidligere på måneden hjem fra en rundtur i udlandet, der blandt andet talte et besøg hos præsident Donald Trump i USA.

USA og Saudi-Arabien underskrev sidste år en våbenhandel på 110 milliarder dollar under Trumps første besøg i Saudi-Arabien.

ritzau