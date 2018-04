Donald Trump overvejer at benåde bokseikonet Jack Johnson

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at benåde den afdøde, ikoniske bokser Jack Johnson.

Det sker, angiveligt efter at præsidentens ven skuespilleren Sylvester Stallone har gjort ham opmærksom på Johnsons historie.

»Hans (Jack Johnsons) prøvelser og trængsler var store, og hans liv var komplekst og kontroversielt«.

»Andre har gennem årene set på dette. De fleste troede, det ville blive gjort, men ja, jeg overvejer en fuld benådning«, skriver Donald Trump på Twitter.

Jack Johnson døde i en trafikulykke i 1946 i en alder af 68 år.

Han var den første sorte, som vandt verdensmesterskabet i sværvægtsboksning. Han holdt bæltet fra 1908 til 1915.

Johnson havde en flamboyant livsstil og lagde ikke skjul på, at han havde en svaghed for hvide kvinder. Han nåede at gifte sig tre gange. Alle tre gange med en hvid kvinde.

I slutningen af 1912 blev Johnson anholdt og sigtet for sexhandel, da han forsøgte at transportere en hvid kvinde på tværs af delstatsgrænser.

I juni 1913 blev han idømt fængsel i et år og en dag af et nævningeting bestående af udelukkende hvide medlemmer.

Jack Johnsons dom betragtes bredt som racemotiveret.

ritzau