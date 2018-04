Analyse: Macron forstår at tale med Trump Det begyndte med virile håndtryk. I dag er Trump og Macron i dialog.

Symboler spiller en stor rolle i international politik, og dem er der masser af, når præsident Emmanuel Macron i dag kommer til Washington på et officielt statsbesøg. De politiske uoverensstemmelser spænder fra miljø- og handelspolitik til holdningen til Iran, men præsident Macrons linje over for USA er lige så klar, som den er over for Rusland, Iran, Israel og palæstinenserne.