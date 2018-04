Europæerne føler sig mere splittede end for ti år siden To tredjedele af europæerne oplever, at deres land er mere polariseret end i 2008. Eksperter er uenige om skadevirkningerne for demokratiet og landenes sammenhængskraft.

En splittet verden? - Analysebureauet Ipsos Mori har for BBC udarbejdet opgørelsen 'En splittet verden'. - Ipsos Mori har i perioden 26. januar til 9. februar 2018 indsamlet data fra 19.428 mennesker gennem et online-spørgeskema. - Svarpersonerne kommer fra 27 lande: Argentina, Australien, Belgien Brasilien, Canada, Chile, Kina, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Indien, Italien, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, Polen, Rusland, Saudi-Arabien, Serbien, Sydafrika, Syd Korea, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Storbritannien og USA.

I Ungarn og Polen er store dele af befolkningen røget i totterne på hinanden, fordi regeringerne svækker de demokratiske institutioner, og overalt i Europa volder flygtningestrømmen hovedbrud.

De europæiske lande slår sprækker - sådan oplever befolkningerne det i hvert fald. Det viser en ny meningsmåling i 27 lande foretaget af det britiske analysefirma Ipsos Mori for BCC.

Her svarer to tredjedele af de adspurgte europæere i 11 lande, at deres land er mere splittet end for ti år siden. Dermed placerer Europa sig som den verdensdel, der i højest grad oplever en polarisering - syv procentpoint foran gennemsnittet på verdensplan.

I tillæg hertil svarer knap halvdelen af europæerne, at deres land er mindre tolerant end i 2008. Også her indtager europæerne førstepladsen.

»Når folk oplever den her splittelse og intolerance, kan det få alvorlige konsekvenser, for det kan føre til handlingslammelse«, siger Marie Sandberg, der lektor i europæisk etnologi på København Universitet og har beskæftiget sig med europæisk identitet og kulturelle processer i Europa.

»Frygt kan give folk manglende lyst til at deltage i den offentlige debat og møde andre mennesker i det offentlige rum. Så på den måde er det en stor trussel for demokratiet og det offentlige livs trivsel«, uddyber hun.

I Danmark vil det næppe komme så vidt. Men andre lande, eksempelvis Frankrig, kæmper med andre og større problemer end os, siger Marie Sandberg.

Frygthistorierne lever

Undersøgelsen er ikke udtryk for, at de europæiske lande reelt er blevet mere splittede eller mindre tolerante, men at befolkningen opfatter det sådan, understreger Bobby Duffy, direktør for public affairs i Ipsos Mori i Storbritannien og medforfatter til analysen.

»Vi ved, at der er to ting, der især påvirker resultaterne i denne her slags undersøgelser. Mennesker har for det første en tendens til at fokusere på negativ information og for det andet til at redigere de dårlige ting, der er sket i fortiden, ud af deres hukommelse. Det vil sige, at fortiden huskes bedre, end den var«, siger Bobby Duffy.

Forskellen mellem opfattelse og virkelighed hæfter også Marie Sandberg sig ved.

»Det er selvfølgelig alvorligt, at europæerne i så stor grad oplever, at deres lande er mere splittede og mindre tolerante end for ti år siden, men det er ikke det samme som, at lige så mange har konkrete erfaringer med splittelse, spændinger og intolerance.«, siger hun.

Det er en forskel, man bør være opmærksom på, for undersøgelsen kan også ses som et udtryk for, at »politiker- og medieskabte frygtnarrativer« fylder meget i disse år, forklarer hun:

»Flygtningetilstrømningen har tydeliggjort, at EU har haft et behov for at øge 'fortificeringen', altså sikkerhedsliggørelsen af de europæiske grænser. Det har skabt næring og grobund for, at de her frygtnarrativer kunne vokse i så rigt et mål«.