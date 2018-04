En giftig krig om sandheden fortsætter i Douma

Lørdag 7. april eksploderede noget i Douma. Civile øjenvidner, som blandt andre avisen The Sunday Times har mødt, fortæller om et giftgasangreb.

De bakkes op af vestlige statsledere som Emmanuel Macron, som siger, at der findes beviser for, at det syriske regime angreb sin egen befolkning med giftgas.

Assad-regimet og Rusland afviser. Den russiske regering har både anklaget oprørere i Douma for selv at stå bag et kemisk angreb og afvist, at der overhovedet fandt et egentligt giftgasangreb sted.

»Den syriske konflikt har lige fra begyndelsen været en kamp om sandheden. Der er mange, mange forskellige aktører i Syrien, og hver side ønsker at fortælle deres egen historie«, siger Husam Alkatlaby.

Han er direktør for Violations Documentations Center, VDC, der indsamler dokumentation for krigshandlinger og brud på menneskerettigheder i Syrien.

Kort efter at det formodede giftgasangreb fandt sted i Douma, kom to af VDC’s medarbejdere til stedet for at indsamle data, materiale og øjenvidneberetninger, som viderebringes til Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, OPCW, som nu er i Damaskus for at undersøge, hvad der skete.

Og allerede nu peger beretninger fra overlevende og undersøgelser mod brugen af giftgasser i Douma.

Folkene bag hjemmesiden Bellingcat bruger teknologi til at undersøge og verificere videoer og billeder fra Syrien.

Ved at sammenligne forskellige optagelser fra Douma har de kunne påvise, hvilke der faktisk er optaget på stedet, og på baggrund af dette er de kommet frem til en række delkonklusioner – dog uden direkte at placere et ansvar hos enkelte aktører.

Sandt eller falskt

Bellingcat konkluderer i sin undersøgelse, at mindst 34 mennesker blev slået ihjel i Douma, at der »højst sandsynligt« er blevet brugt klorgas, og at helikoptere som dem, der blev set over Douma, lettede fra en syrisk lutbase kort forinden.

Rusland siger derimod, at man har undersøgt prøver taget i Douma, og at de viser, at der ikke er var noget giftgasangreb.

Bashar al-Assad kaldte sidste år rapporter om et giftgasangreb i byen Khan Sheikhoun for det pure opspind, men en undersøgelse fra OPCW og FN pegede efterfølgende på, at regimets fly havde bombet byen med saringas.

Saringas tilhører en af de mest dødbringende former for giftgasser, der benyttes i kemisk krigsførelse.

Blot en enkelt dosis på størrelse med en nålespids er nok til at slå et fuldvoksent menneske ihjel. Offeret dør bare få minutter efter at have været i kontakt med gassen.

Informationskrigen kører ikke kun mellem statsledere, men især på sociale medier. Brugere, som støtter regimet, anklager oprørere i Douma for at opfinde angrebet eller selv stå bag og kritiserer vestlige medier for at sprede falske historier. Det skriver BBC, som har undersøgt tendensen.

Henrik Grunnet er strategisk rådgiver i International Media Support, IMS, som træner syriske borgerjournalister i balanceret og uafhængig rapportering, og han mener, at der er meget, der tyder på, at det, man er vidne til i øjeblikket, er en kampagne, der skal få folk til at tvivle på, hvad der er sandt og falskt.