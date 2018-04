Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Medforfatter til ny opgørelse om splittet verden: »De her tal viser, hvordan folk føler« Politisk uenigheder, ulighed og immigration skaber spændinger i lande verden over. Et britisk analysebureau har opgjort 27 landes opfattelse af deres interne splittelse og tolerance. Politiken giver dig et overblik over tallene.

En splittet verden? Analysebureauet Ipsos Mori har for BBC udarbejdet opgørelsen 'En splittet verden'. Ipsos Mori har i perioden 26. januar til 9. februar 2018 indsamlet data fra 19.428 mennesker gennem et online-spørgeskema. Besvarelserne kommer fra 27 lande: Argentina, Australien, Belgien Brasilien, Canada, Chile, Kina, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Indien, Italien, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, Polen, Rusland, Saudi-Arabien, Serbien, Sydafrika, Syd Korea, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Storbritannien og USA. En ungarer, en saudiaraber og en svensker kommer ind på en bar. Med sig har de hver deres historie om splittelse, tolerance og konflikter i deres hjemland. Det er læren fra en ny opgørelse udarbejdet af analysebureauet Ipsos Mori for BCC. Ipsos Mori har blandt andet spurgt 19.428 mennesker i 27 lande, om de opfatter deres land som polariseret, hvilke spændinger der fylder mest i deres land, og om de mener, at deres land er blevet mere eller mindre splittet og tolerant de seneste ti år. »Opfattelse er - i en vis forstand - virkelighed. De her tal viser, hvordan folk føler og tænker om tingenes tilstand«, siger Bobby Duffy, direktør i Ipsos Mori i Storbritannien og medforfatter til analysen. Størstedelen af svarene er ikke just opløftenede. Politiken gør her et par nedslag i undersøgelsen. Tre ud af fire svarer, at deres land er meget eller noget splittet Med en tilslutning til udsagnet på 93 procent er serberne indehaverne af det mest splittede land. Saudiaraberne er med 34 procent de mindst splittede. I Sverige, som er det land i undersøgelsen, der er tættest på Danmark, svarer hver fjerde, at de oplever megen eller nogen splittelse i deres land. To ud af tre europæere mener, deres land er mere splittet i dag end i 2008 Dermed placerer Europa sig som den verdensdel, der i højest grad oplever en polarisering. Det er syv procentpoint foran Latinamerika og Nordamerika samt gennemsnittet på verdensplan. I Asien føler kun lidt under halvdelen af de adspurgte, at deres land er blevet mere splittet de seneste ti år. Forskellige politiske orienteringer opleves som den største spænding i samfundet på verdensplan Spændinger mellem rige og fattige rangerer nummer to på listen, mens spændinger mellem immigranter og lokale er nummer tre. Latinamerikanere mener, at spændingerne er værst mellem folk med forskellige politiske orienteringer og mellem rige og fattige, mens europæerne - i særdeleshed vesteuropæerne - oplever immigration som det største problem. 46 procent mener, deres land er meget eller noget tolerant Canadierne topper listen som det mest (selvopfattede) tolerante land, idet tre ud af fire her ser sig selv og deres medborgere som tolerante. I Ungarn mener kun 16 procent, at deres land er tolerant, og det gør den østeuropæiske nation til det mindst tolerante land, hvis de selv skal sige det. I Sverige ser seks ud af ti deres land som tolerant. Knap halvdelen af europæerne oplever, at deres land er blevet mindre tolerant end for ti år siden I Latinamerika og Nordamerika gælder det knap hver tredje og i Asien lidt over hver fjerde. 'Ved ikke' har også været en svarkategori i spørgeskemaet. Der er derfor ikke et kontinentalt flertal, der svarer at deres lande er blevet mere tolerante. Kina er det land i verden, der oplever at deres medborgere har øget deres tolerance mest, mens Ungarn er bundscorer i opgørelsen. Knap hver anden svensker mener, deres land er blevet mindre tolerant end for ti år siden, mens en fjerdedel mener, udviklingen er gået den anden vej. Læs også: Europæerne føler sig mere splittede end for ti år siden Der er dog også lidt optimisme at spore i opgørelsen. 65 procent: Vi har mest tilfælles »Der er håbefulde tegn, såvel som splittelse i analysen. Et af studies hovedkonklusioner er eksempelvis, at et stort flertal stadig mener, at der er flere ting, vi mennesker har tilfælles, end der er ting, der adskiller os«, siger Bobby Duffy. Rusland er det land, hvor flest mener, vi mennesker har mest tilfælles. I alle lande undtagen Sydkorea, Ungarn og Japan svarer mere end halvdelen ja til dette spørgsmål. Fire ud af ti mener, at et miks af kulturer kan føre til øget gensidig forståelse og respekt En tredjedel tror, det kan føre til problemer, der kan overvindes. Kun én ud af syv mener, det skaber konflikt, når mennesker med forskellige baggrunde, kulturer og synspunkter bor sammen.