Her er syv pointer fra rapporten: Russere mener, at mennesker har meget til fælles, og canadierne synes selv, de er tolerante Politisk uenigheder, ulighed og immigration skaber spændinger i lande verden over. Et britisk analysebureau har opgjort 27 landes opfattelse af deres interne splittelse og tolerance. Politiken giver dig et overblik over tallene.

FOR ABONNENTER En ungarer, en saudiaraber og en svensker kommer ind på en bar. Med sig har de hver deres historie om splittelse, tolerance og konflikter i deres hjemland. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind