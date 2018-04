Haves: Flygtninge. Ønskes: 40 milliarder

Det er op ad bakke, erkender Christian Friis Bach fra Dansk Flygtningehjælp forud for donorkonferencen i Bruxelles, der skal samle penge ind til de 13 millioner syrere, der på grund af borgerkrigen enten er flygtet til nabolandene eller er internt fordrevne.

»Der er sådan en træthed og opgivenhed over det hele. Analysen er, at Assad har vundet krigen, og så er det, som om donorerne mister engagementet«, siger den tidligere minister, inden han stiger om bord på flyet til Bruxelles.

Og tallene taler da også deres eget sprog. FN har vurderet, at der i år er brug for 3,5 milliarder dollars (21,3 milliarder kroner) til de internt fordrevne flygtninge. Og der skal bruges 5,6 milliarder dollars (34,1 milliard kroner) til de syriske flygtninge i Jordan, Tyrkiet og Libanon.

Men kun 29 procent af pengene er fundet, viser tal fra FN. Resten – næsten 40 milliarder kroner – skal findes på konferencen i Bruxelles.

Det er tredje gang, der indkaldes til donorkonference i forbindelse med krigen i Syrien, som nu er gået ind i sit ottende år.

Den første konference blev holdt i London i 2016 i skyggen af krisen i 2015, og her lykkedes det at få verdenssamfundet til lommerne.

»Det, der skete i 2015, var jo, at håbløsheden indfandt sig hos de syriske flygtninge og så begyndte de at vandre, da de løb tør for penge og håb«, siger Friis Bach.

Dengang håbede FN at samle 7,7 milliarder dollars (46,9 milliarder kroner) ind, men nåede op på 10 milliarder (60 milliarder kroner).

I toppen af verdens dagsorden

Med flygtninge vandrende på Europas veje blev krigen i Syrien sat helt i top på statsledernes dagsorden, og det afspejledes ved fremmødet i London i 2016.

»Derfor er det helt afgørende, at vi nu får sendt et stærkt signal og støttet nabolandene, der huser fem millioner flygtninge, som ikke har udsigt til at komme hjem«, fortsætter han – men uden den helt store optimisme.

Beskyttelse, uddannelse og overhovedet at have råd til en hverdag er de tre største udfordringer for de syriske flygtninge, der bor enten i eller uden for lejre i Jordan, Tyrkiet og Libanon, viser en rapport, EU har lavet forud for konferencen.

Det er forskelligt, hvor meget uddannelse de syriske flygtningebørn får, alt efter hvilket land i nærområdet de opholder sig i, men det samlede billede viser en hel generation, som får markant mindre eller ingen uddannelse, i forhold til det syriske børn fik, før krigen startede.

Fattigdommen er også stærkt stigende blandt flygtningene og det vel at mærke fra et i forvejen ekstremt fattigt niveau.

En rapport fra FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, viser, at 76 procent af de syriske flygtninge i Libanon i januar i år levede under fattigdomsgrænsen, som er på 24 kroner per person per dag.

De syriske flygtninge i Libanon har mindre end 18 kroner om dagen.

Derfor er børnearbejde også blevet hverdag blandt syriske flygtninge, viser indberetningerne til EU, hvilket så betyder, at børnene får endnu mindre skolegang og bliver endnu dårligere uddannet.

Færre får lov at blive

Et særligt problem i Libanon er, at færre og færre får opholdstilladelse, viser UNHCR-rapporten. Antallet af husstande, hvor ingen får opholdstilladelse, er stigende, og blandt de personer, UNHCR undersøgte, havde tre ud af fire voksne over 15 år ingen opholdstilladelse.

Der er over halvanden million syriske flygtninge i Libanon, et land med seks millioner indbyggere, som i forvejen huser flere hundredtusind palæstinensiske flygtninge og en befolkning, hvor mange lever i dyb fattigdom.