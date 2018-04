Gerningsmanden bag dødskørsel i Toronto tryglede om at blive skudt Efter at have kørt mindst 10 ihjel i Toronto opfordrede en mand flere gange politiet til at skyde ham, da en betjent ville anholde ham.

»Læg dig ned. Læg dig ned«, råber betjenten.

»Jeg har en pistol i lommen«, svarer den mand, han står over for. Vedkommende holder et eller andet i hånden, som han retter mod betjenten.

»Skyd mig«, siger han og lader flere gange som om, han griber efter et våben ved hoften.

Manden står ved en varevogn, der netop har kørt adskillige ofre ned i den canadiske storby Toronto. Han siger noget med ».... i hovedet« til betjenten og begynder at gå frem.

Men betjenten reagerer ikke sådan, som manden tilsyneladende havde ventet. Tjenestevåbnet ryger tilbage i hylsteret, og i stedet trækker betjenten sin stav. Derefter overgiver den truende mand sig og lægges i håndjern.

Det hele tager et halvt minuts tid.

Adfærden tyder på et ønske om at dø

Det forløb antyder, at gårsdagens voldsomme begivenheder kunne være et forsøg fra en sindsforvirret mand på at få politiet til at skyde sig i det, der kaldes suicide by cop - et forsøg på at få andre til at tage ens liv, fordi man ikke selv formår at gøre det.

Det er ifølge canadiske medier en teori, der kan forklare det, der skete på Yonge Street i North York-bydelen. Her kørte en lejet varevogn op på fortovet og gav sig til at pløje ofre ned over en strækning på omkring 2,2 kilometer. Foreløbigt er ti ofre ifølge myndighederne døde og yderligere mindst 15 kvæstet, flere af dem kritisk.

Alarmen lød ved 13.27-tiden mandag eftermiddag. Vognen var kørt op på fortovet ved Finch Avenue og kørte nu mod syd. Den koldblodige betjent anholdt chaufføren kort efter ved Poyntz Avenue.

Holdt sig for sig selv

Gerningsmanden er efter alt at dømme en 25-årig studerende fra det nærliggende Seneca College. En mand, der ifølge tidligere klassekammeraters oplysninger til den canadiske fjernsynsstation CBC, ikke havde mange venner og holdt sig i baggrunden.

»Det vil ikke være helt forkert at sige, at han ikke var overdrevent social«, forklarer Ari Bluff om den mand, han gik i skole med.

Vognen kom fra yderbanen, speedede op og kørte mod en hjemløs. Han fløj højt op, da han blev ramt, Dainis Cevers

De canadiske myndigheder har erklæret, at hændelsen ikke bunder i terrorisme og oplyst, at den formodede gerningsmand ikke var kendt af politiet i forvejen. Men det konkrete motiv til mandens vanvidskørsel er ikke opklaret endnu.

»Det, der skete, er forfærdeligt, men det ser ikke ud til at være forbundet til den nationale sikkerhed, ikke for nærværende i det mindste«, siger sikkerhedsminister Ralph Goodale.

Det kan være, at det afsløres senere i dag, hvor manden fremstilles i et grundlovsforhør i Finch Avenue West-retten i Toronto. Her vil de sigtelser, anklagemyndigheden vil rejse mod manden, blive offentliggjort, meddeler politiet.

Talrige vidner så vanvidskørselen på Yonge Street

Tilbage er de rystede vidner til episoden. De så ofrene blive kastet af sted, da de blev ramt af den lejede varevogn.

»Vognen kom fra yderbanen, speedede op og kørte mod en hjemløs. Han fløj højt op, da han blev ramt«, siger et vidne, der prøvede at give den påkørte førstehjælp.

»Han blødte fra hovedet. Uden bevidsthed og med øjnene åbne«, forklarer manden, Dainis Cevers.