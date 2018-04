Dansk FN-ansat: Glem ikke hvor undertrykkende Nordkorea er Signe Poulsen samler i Sydkorea beviser for Nordkoreas brud på menneskerettighederne. Selv om Nordkorea nu taler om atomnedrustning, må verden ikke glemme styrets forbrydelser, mener hun.

Der er ingen uden for Nordkorea, som rigtigt ved, hvor mange politiske fanger der er i landet.

Men FN-anslår, at tallet er mellem 80.000 og 120.000.

»De bliver holdt i fire eller fem store fangelejre, og forholdene er meget hårde. Der er ikke nok mad, det er isnende koldt om vinteren, der er mangel på lægehjælp og medicin, og fanger bliver meget sjældent løsladt«, siger Signe Poulsen.

Hun er baseret i den sydkoreanske hovedstad Seoul, hvor hun på vegne af FN’s Menneskerettighedskommissær forsøger at indsamle informationer om forholdene i Nordkorea.

Materialet skal bruges, hvis det en dag bliver muligt at stille den nordkoreanske ledelse for en domstol, fordi der ifølge FN næppe er tvivl om, at styret gør sig skyldig i forbrydelser mod menneskeheden.

Signe Poulsens arbejde består bl. a. i at interviewe nordkoreanske flygtninge, som er kommet til Sydkorea.

»Alle kender en, som pludselig er blevet ført væk af myndighederne midt om natten. Undertrykkelsen er massiv, og styret accepterer ingen kritik«, siger hun.

Børn i fangelejre

De nordkoreanske myndigheder nøjes ikke med at straffe dem, der åbner munden. Som regel er det hele deres familie, som ryger med i fangelejr.

»Derfor hører vi også om børn i lejrene for de politiske fanger«, siger Signe Poulsen.

På fredag mødes den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un. Det er det første møde mellem de to Korea’er siden 2007 og en udløber af den politiske optøning, som Kim Jong-un på det seneste har signaleret.

I maj eller juni ventes den nordkoreanske leder også at mødes med den amerikanske præsident, Donald Trump, hvor det store emne vil blive Nordkoreas løfter om atomnedrustning.

Signe Poulsen arbejde for FN med at indsamle beviser for Nordkoreas brud på menneskerettighederne. Der er stadig meget, omverdenen ikke ved om det nordkoreanske folk. Foto: Claus Blok Thomsen

Signe Poulsen ser imidlertid gerne, at også menneskerettigheder bliver en del af drøftelserne. Hun understreger, at verden ikke må glemme, hvor undertrykkende det nordkoreanske styre er.

»Man kan ikke normalisere forholdet til Nordkorea uden også at inddrage menneskerettighedssituationen, og når der foregår forbrydelser mod menneskeheden, har vi en direkte forpligtelse til at tage emnet op«, siger hun.

Men den diskussion behøver ikke at blive så stor en knast, som det måske lyder til. Tværtimod kan en snak om menneskerettighederne bidrage til at lette stemningen, fordi Nordkorea på visse punkter har bevæget sig i positiv retning, påpeger Signe Poulsen.

Små lyspunkter

Mens Nordkorea ikke vil tillade FN-folk at rejse ind i landet for at undersøge forholdene for politiske fanger, har Nordkorea underskrevet konventionerne om børns og kvinders rettigheder.

Ifølge Signe Poulsen oplever FN, at der er en lydhørhed fra nordkoreansk side om, hvordan styret kan gøre mere for at forbedre forholdene for børn og kvinder.

»Det er små lyspunkter. Nordkorea er begyndt at forstå, at det er vigtigt at tale med FN, hvis man gerne vil være et normalt land. Det problematiske er selvfølgelig, at Nordkorea stadig ikke vil tale om de børn, der er i fangelejrene for politiske fanger«, siger Signe Poulsen.

Grundlæggende mener hun dog, at omverdenen skal være opmærksom på, at Nordkorea er et land i forandring.Det skyldes ikke så meget ledelsen i toppen, men mere en ændring, som kommer nedefra.

Det er blevet lettere at få informationer ind i Nordkorea, fordi artikler, billeder og videoer, som er forbudt af myndighederne, er nemme at gemme på et lille usb-stik, som kan smugles ind over grænsen.