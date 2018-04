Narko, nudelsang og demokratiske valg: Her er ti ting, du næppe har hørt om Nordkorea

hårdt at sidde med en kvinde, som, man ved, har kæmpet en hård kamp for at komme ud af prostitution og høre hende sige, at nu er hun tilbage »på escortsiden« eller søger vagt hos et bordel, som hun kalder det. Ikke fordi hun har lyst. For hun har oplevet skadevirkningerne, voldtægterne og tabuet på egen krop, men fordi det er en økonomisk nødvendighed.

Huslejen til lejligheden, der ellers er både lille og billig, og som ligger i en nedslidt del af byen, er blevet uoverkommelig, efter at kontanthjælpsloftet har barberet flere tusind kroner af indtægten. Hjemløshed går ikke, slet ikke nu, hvor hun har to børn, som hun for alt i verden vil beholde hos sig.

Drømmen om at læse til sygeplejerske bliver heller ikke til noget, fordi kommunerne ikke bruger revalidering så meget mere. Så selv om drømmen om at komme videre og i gang med en uddannelse lever i bedste velgående, føler hun ikke, der er anden udvej end at vende tilbage til prostitutionen.

Det er hårdt at høre om den desperation, men det er intet imod, hvor hårdt det er at være på nippet til at give hende ret.