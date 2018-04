Danmark lover 730 millioner kroner til Syrien og nabolande Udviklingsminister håber, at beløbet kan få andre lande til at følge trop til en donorkonference i Bruxelles.

Den danske regering vil donere 730 millioner kroner til en humanitær indsats i Syrien og nabolande.

Det lover udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) før afslutningen af en donorkonference over to dage i Bruxelles om Syrien og fremtiden i regionen.

Der er et stærkt behov for stabilitet i området, hvor over 13,1 millioner krigsramte syrere skønnes at have brug for humanitær bistand.

»Det er fuldstændig umuligt for os at sætte os ind i de lidelser, som den syriske befolkning lider under.

»Derfor er det vigtigt, at vi som en del af det internationale samfund bidrager til at sikre, at de lidelser, som syrerne lever under, minimeres«, siger Ulla Tørnæs onsdag.

Ulla Tørnæs håber, at det danske bidrag kan skubbe andre lande til at finde den store pengepung frem.

»Jeg håber meget, at de andre lande vil bakke op om den store humanitære opgave, som vi står over for«, siger udviklingsministeren.

Pengene skal bruges til nødhjælp i Syrien og de omkringliggende lande, der siden begyndelsen af den blodige krig har taget imod flere end 5,6 millioner flygtninge.

Alene 400.000 syrere er blevet drevet på flugt i 2018, hvilket ifølge udviklingsministeren har en direkte indvirkning på Danmark.

Af denne grund skal knap halvdelen af det danske bidrag, 380 millioner kroner, gå til udviklings- og stabiliseringsindsatser i nabolandene.

De resterende 350 millioner kroner skal gå til flere ngo'ers humanitære indsatser i Syrien.

»Vi vil fokusere på Syriens nabolande. Det er vigtigt, at vi understøtter de lande, hvor rigtigt mange syriske flygtninge opholder sig«.

»Det handler om helt basale opgaver som skole, sundhed, vand og sanitet, siger Ulla Tørnæs.

Nærområder er i knæ

Bidraget skal sende et signal om, at det internationale samfund bakker op om Syriens nærområder, der kæmper med en enorm flygtningestrøm.

Især fremhæver ministeren Libanon og Jordan, der tilsammen har taget imod knap to millioner flygtninge.

Tyrkiet har dog åbnet dørene for flest og huser på nuværende tidspunkt flere end 3,3 millioner syrere.

Det er anden gang, at FN og EU er medværter for en konference om en humanitær indsats i regionen.

Ved konferencen i april sidste år lovede Danmark et bidrag på 250 millioner kroner, der skulle gå til fødevarehjælp og mere langsigtet hjælp som blandt andet undervisning til flygtningebørn.

Onsdag ventes de resterende donorlande med ministre fra over 85 lande i spidsen at offentliggøre det samlede støttebeløb til Syrien.

Siden krisen brød ud i 2011 har EU som den største internationale donor ydet over 10,6 milliarder euro i støtte (knap 80 milliarder kroner).

ritzau