Merkel må kæmpe for Trumps gunst Efter den franske præsidents charmeoffensiv i Washington bliver den diplomatiske temperatur en del køligere, når kansleren kommer i dag.

På den ene tegning venter Donald Trump på sin franske kollega, Emmanuel Macron, der blot skal danse henover den røde løber for at modtage alfaderlige kram, klem og kindkys.

Ved siden af står Angela Merkel klar overfor Donald Trump i et lignende scenarie. Bortset fra, at den røde løber er skiftet ud med et minefelt, som den tyske kansler må gå henover for at nå frem til et afmålt håndtryk.

Tyskland har mistet position

Hvis altså den amerikanske præsident gider trykke hånd med sin tyske gæst denne gang.

»Der er uden tvivl forskel på den gode kemi mellem Emmanuel Macron og Donald Trump og den kolde forbindelse mellem Merkel og den amerikanske præsident. Det vil blive demonstreret ved denne uges møder«, siger politilogen Jan Techau til tegningen i den tyske avis, Tagesspiegel.

Den gjorde sig lystig over forskellen på Macrons og Merkels rejser til Washington, som den tyske kansler kort besøger i dag.

Fire afgørende punkter skiller

Siden Donald Trump indtog Det Hvide Hus sidste år, har forholdet mellem de to lande kun bevæget sig i kold og negativ retning. Lige inden præsidentskiftet i USA besøgte Barack Obama for sidste gang sin bedste allierede, Angela Merkel, i Berlin, hvor Donald Trump til gengæld endnu ikke har vist sig.

»Det er forbløffende så hurtigt, Tyskland er gået fra at være darling, USA’s foretrukne partner i Europa, til nu at være en af the baddies, et tvivlsomt land, man ikke kan regne med. Der er i hvert fald fire store temaer, der for alvor skiller de to lande, hvis ledere i tilgift har en elendig kemi mellem sig«, pointerer Jan Techau, der er den førende ekspert i forholdet mellem USA og Tyskland hos The German Marshall Fund i Berlin.

De fire store temaer er atomaftalen med Iran, den truende handelskrig, uenigheden om afgifter til militær og gasforsyningen Nord Stream2.

En akavet forestilling

Da Angela Merkel tidligt sidste forår dristede sig over Atlanterhavet for at hilse på den nyindsatte præsident i Det Hvide Hus, blev det en på alle måder akavet visit. Udover, at rigmanden fra New York og fysikeren fra det hedengangne DDR, ikke blev enige om noget som helst, var deres kropssprog alt andet end i sync.

I nogle pinagtigt lange sekunder forsøgte Angela Merkel med fremstrakt hånd at give fotograferne det obligatoriske håndtryksbillede. Men kansleren blev fuldkommen ignoreret af præsidenten.

Fransk-amerikansk bromance

Under Emmanuel Macrons besøg tidligere i denne uge, blev antallet af krammere, kammeratlige klap og kindkys mellem ham og Donald Trump kun overgået af de utallige forsikringer om, hvor stor pris de to mænd sætter på hinanden.

Den amerikanske præsident så sig ikke for stor til at børste lidt skæl af reverset på sin franske kollegas jakke.

»De har begge en interesse i, at fremstå som bedste venner. Macron har som nyvalgt præsident et større politisk frirum end Angela Merkel og han investerer massivt i at få et godt forhold til Trump, en bromance. I Paris modtog han Trump med militærparade og middag i Eifeltårnet. Den slags har ingen politisk betydning, men det virker på Donald Trump. Eneste problem for Macron er, at han allerede bliver set på som amerikansk skødehund visse steder og det er ikke gået på hjemmebanen«, mener Jan Techau.