Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, besøgte i mandags et lokalt hospital, hvor kinesiske turister var blevet indlagt, efter at deres bus var kørt galt. De nordkoreanske medier er den seneste tid begyndt at fremstille Kim Jong-un fra en meget mere menneskelig side. På billedet taler han med læger og den Kinas ambassadør i Nordkorea.