På banegården i Seoul klappede folk, da topmøde begyndte mellem Nord- og Sydkorea Hele Sydkorea følger med i det topmøde, som i morges gik i gang mellem den sydkoreanske præsident og Nordkoreas leder.

Da den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, for første gang i morges gav hånd til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, begyndte folk på banegården i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, at klappe.

En større menneskemængde havde sat sig på de bænke i banegårdshallen, som rejsende normalt benytter, når de venter på deres tog. Men nu sad folk der for at følge med i topmødet mellem lederne for de to Korea’er, som blev transmitteret direkte på to store tv-skærme, der var sat op i hallen.

Ingen blandt de forsamlede var i tvivl om, at det var et historisk øjeblik. Da den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, første gang tonede frem på skærmen, gik der et stort sug gennem menneskemængden.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un (tv), virkede afslappet, da han her til morgen indledte et topmøde med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, selv om Kim Jong-un har meget lidt erfaring på den internationale scene.

Da han på tv-billederne derefter gik frem for at trykke den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i hånden, kunne mange ikke længere holde deres følelser tilbage.

Klapsalverne kunne høres i hele banegårdshallen.

Minde for livet

Jiyi Lee på 25 år skulle rejse til den sydkoreanske kystby Busan, men hun var med vilje mødt op på stationen i Seoul i god tid før, at hendes tog gik, så hun kunne følge med i åbningen af topmødet.

»For mig er dette virkelig et stort øjeblik. Jeg blev meget rørt, da jeg så de to ledere trykke hånd. Det er et minde, jeg vil huske, så jeg kan give det videre, når jeg en dag får en søn eller en datter«, sagde hun.

Jiyi Lee håber, at topmødet kan bidrage til en større forsoning mellem Nord- og Sydkorea - og til en nordkoreansk atomnedrustning.

Hun håber også, at Kim Jong-un vil vise sig som en leder, verden kan stole på, men hun er ikke sikker på, at det vil ske.

»Vi skal ikke være naive. Lad os se, hvilke udmeldinger han kommer med og så analysere dem«, sagde hun.

Gensidige høfligheder

Topmødet blev indledt klokken halv ti om formiddagen sydkoreansk tid og foregår i den demilitariserede zone på grænsen mellem de to Korea’er. Topmødet er historisk alene af den grund, at Kim Jong-un under velkomstceremonien bevægede sig over på den sydkoreanske side af den demilitariserede zone, hvilket ingen nordkoreansk leder har gjort siden Korea-krigen.

Topmødet er ladet med symbolik. Her går de to koreanske ledere i fredsbyen Panmunjom i den demlitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea, hvor topmødet foregår.

»Jeg er glad for at møde dig«, sagde den sydkoreanske præsident ifølge nyhedsbureauet Reuters til Kim Jong-un, mens han smilende rakte hånden frem.

Kim Jong-un besvarede velkomsthilsen med en tilsvarende gestus.

»Vi står ved startlinjen i dag, hvor vi skriver en ny historie om fred, velstand og interkoreanske relationer«, sagde han.

Blandt de forsamlede på banegården i Seoul var hovedparten ældre mennesker, og de to lederes ord gik lige i hjertet.

»Jeg er gammel nok til at huske Korea-krigen. Dengang så jeg så mange unge mennesker dø. Mit største håb er, at de unge generationer ikke skal oplevede det, vi oplevede, og derfor er jeg meget glad for, at topmødet nu finder sted«, sagde An Jeongsuk på 80 år.