Tusinder kræver retfærdighed for torturerede og dræbte mexicanske studerende

Næsten 12.000 mennesker i byen Guadalajara i den vestlige del af Mexico gik torsdag på gaden for at kræve retfærdighed for tre filmstuderende, der er blevet dræbt i en forbrydelse, som har chokeret landet.

Over en måned efter deres forsvinden bekræftede myndighederne mandag, at 25-årige Aceves Gastelum, 20-årige Daniel Diaz og 20-årige Marco Avalos er blevet bortført, tortureret og dræbt af medlemmer af et narkokartel. Derefter blev deres kroppe opløst i syre.

»Den absurde krig mod stoffer tager livet af vores klassekammerater, og vi vil ikke tillade det længere«, siger Jesus Medina, en studenterformand på Universidad de Guadalajara.

Stjerne arbejdede for kartel

En YouTube-stjerne og rapper i Mexico har indrømmet, at han opløste de tre lig i syre.

Han hævder, at han modtog 3.000 pesos - eller knap 980 kroner - om ugen for at arbejde for narkokartellet Cartel Jalisco Nueva Generación, der er et af de mest magtfulde narkokarteller i Mexico.

»Sådan nogle mennesker, som ikke længere føler noget, de har glemt, hvad det vil sige at være menneske«, siger Jose Eduardo Gomez, der er professor på universitetet i Guadalajara.

Sammen med studerende fra fem lokale universiteter marcherede lærere og familiemedlemmer til de dræbte gennem gaderne i Guadalajara torsdag. Her råbte de slagord og sang sange i håbet om fred.

Ifølge officielle tal er flere end 200.000 mennesker blevet dræbt, mens over 30.000 andre er forsvundet, siden den mexicanske regering i slutningen af 2006 indledte en kontroversiel militæroffensiv mod organiseret narkokriminalitet i landet.

ritzau