Under ny militær offensiv: Assad truer flygtninge med at tage deres jord og huse fra dem Ny lov kræver, at syrere skal dokumentere deres ret til fast ejendom i byer og kvarterer, som de har forladt – og som måske stadig ligger i ruiner. Systemkritikere frygter, at det skal bane vej for en omfordeling af ejendom fra flygtninge til Assads tilhængere.

Mens det syriske militær er midt i et voldsomt bombardement af et palæstinensisk kvarter ved hovedstaden Damaskus, truer diktatoren Bashar al-Assad millioner af syriske flygtninge med at fratage dem retten til jord og ejendom.

Regimet har svigtet os, bombet os, ødelagt os, og nu vil man tage vores hjem og jord... - flygtning til Middle East Eye

Militæret har siden torsdag intensiveret sit bombardement af et kvarter i Yarmouk – det sidste område i hovedstaden, som stadig kontrolleres af oprørere, skriver Reuters.

Samtidig har Assad-styret offentliggjort, at flere end 10 millioner syrere er nødt til at bekræfte og dokumentere deres ret til ejendom i Syrien først i maj. Ellers kan staten gøre krav på ejerskabet, fortæller netmagasinet Middle East Eye.

Det er resultatet af en ny syrisk lov, som vil gøre det muligt for Assad at omfordele værdifulde ejendomme og store jordområder.

Syriske systemkritikere frygter, at Assad vil bruge den ny lov til at tage ejendom fra diktatorets modstandere – og give jord og ejendomme til hans støtter og venner.

Flertallet af syrerne – omkring 12,5 millioner statsborgere – er flygtet hjemmefra under krigen. Omkring 5 millioner af dem befinder sig i udlandet, mens godt syv millioner er på flugt inden for landet.

Det kan blive svært, om ikke umuligt, for begge slags flygtninge at besøge deres hjemlige rådhus for at dokumentere et ejerskab. Det vil for mange kræve, at de krydser landegrænser og – eller – militære frontafsnit. Deres hjem kan ligge i ruiner eller være overtaget af andre. Og deres dokumenter kan i sidste ende befinde sig i ruiner eller i byer eller kvarterer, som de slet ikke kan nå frem til.

Syrisk offensiv

De fleste indbyggere i Yarmouk – som før krigen var det største palæstinensiske kvarter i Damaskus – er flygtet fra det smadrede kvarter for længst. Men det syriske militær forsøger nu at fortrænge en islamistisk milits, som har kontrolleret en del af området i flere år.

Hvis det lykkes militæret at nedkæmpe militsen og overtage hele Yarmouk – ligesom militæret den seneste måned har fortrængt oprørere fra det østlige Ghouta – er Assad tæt på for første gang i seks år at have kontrol over hele Syriens hovedstadsområde. I 2012 tog verdslige oprørere, anført af afhoppere fra den syriske hær kontrollen med denne del af hovedstaden. Siden 2015 har den været kontrolleret af islamister – og belejret af regeringshæren.

Der er ifølge UNRWA stadig 1.500 familier i området, og Pierre Krähenbühl, leder af FNs hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, siger, at den syriske offensiv vil have »katastrofale konsekvenser« for en befolkning, der allerede har gennemgået ubeskrivelige lidelser under konflikten.

»Mange sover i gaderne og tigger om medicin. Der er næsten intet vand eller elektricitet«, siger Christopher Gunness, UNRWA-talsmand til Reuters.

30 dages frist

Den nye syriske ejendomslov fra 2. april vil iværksætte en gigantisk registrering af jord og ejendom i Syrien, endnu mens krigen raser – også i det vestlige Syrien, hvor Assads militær kæmper for at genvinde magten. Det har det syriske nyhedsbureau, Sana, meddelt.

Loven giver alle syriske jord-ejere en frist til 10. maj til at dokumentere deres ejerskab for lokale myndigheder. I fredstid ville det ikke nødvendigvis være et overvældende problem. I krigstid – med en halv million dræbte uden arv opgjort og med halvdelen af syrerne på flugt – opfattes det som en regulær trussel mod millioner af syrere, som ikke har en jordisk mulighed for at gøre krav gældende over for lokale myndigheder i områder, som de har forladt.

Hvis borgere ikke kan bekræfte og dokumentere deres adkomst til ejendom, kan staten overtage ejendommen, skriver magasinet.

»Umuligt at dokumentere«

»For millioner af internt fordrevne og flygtninge, vil sådan et bevis (på ejerskab) sandsynligvis været umuligt« at dokumentere«, siger Maha Yahya, direktør for tænketanken Carnegie Middle East Centre i nabolandet Libanon, til The Guardian.

Loven vil gøre det muligt for regimet at konsolidere sin magtbase ved at om-befolke strategiske områder med regimets tilhængere... Maha Yahya, direktør for Carnegie Middle East Centre

»Fra regimets perspektiv vil loven tjene tre formål: den giver et ekstra magtredskab overfor tilbagevendte (flygtninge, red.) og en adgang til at fratage politiske modstandere deres aktiver. For flygtninge, der stort set opfattes som forrædere af regimet, øger det deres risiko for permanent eksil. Det vil gøre det muligt for regimet at konsolidere sin magtbase ved at om-befolke strategiske områder med regimets tilhængere«, mener Yahya.