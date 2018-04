Nyfødt britisk prins får navnet Louis Arthur Charles Navnet på den nye prins - dronning Elizabeths sjette oldebarn - blev offentliggjort fredag.

Prins Williams og hertuginde Kates nyfødte søn, som er nummer fem i den britiske arvefølge, får navnet Louis Arthur Charles.

»Hertugen og hertuginden af Cambridge glæder sig over at meddele, at de har navngivet deres søn i Louis Arthur Charles«, hedder det i en erklæring fra Kensington Palace.

Den nyfødte kom til verden mandag klokken 11.01 lokal tid.

Den nye prins er dronning Elizabeths sjette oldebarn. I arverækkefølgen er han efter sin bedstefar, sin far og sine to søskende.

Tre børn

Prins William og hans kone, der bor på Kensington Palace, har nu tre børn at forsørge.

Prins William og hertuginde Kate mødtes i 2001 på St. Andrews University i Skotland, hvor de delte en lejlighed med to andre studerende. De blev hurtigt uadskillelige.

De blev gift i april 2011 i Westminster Abbey i London. Deres første søn blev født 22. juli 2013.

Prinsen har tilkendegivet, at han er fast besluttet på at være tæt på sine børn i deres opdragelse, ligesom han vil beskytte deres privatliv.

Det er et tema, der ligger ham meget på sinde, efter at han mistede sin mor, prinsesse Diana, i 1997. Hun blev dræbt ved en bilulykke i Paris på flugt fra allestedsnærværende paparazzofotografer.

ritzau