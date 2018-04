Nato-lande opfordrer Taleban til at indgå i dialog om fred

Taleban bør takke ja til at mødes ved forhandlingsbordet med den afghanske præsident, Ashraf Ghani.

Natolande vil bistå fredsprocessen, men det skal ske på Afghanistans præmisser.

Sådan lyder meldingen fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, efter fredagens udenrigsministermøde i Bruxelles.

»På trods af at Taleban ikke har svaret på en invitation endnu, så opfordrer vi Taleban til at indgå i en afghansk ejet og afghansk udført fredsproces«, siger Jens Stoltenberg.

Senest har et angreb i den afghanske hovedstad, Kabul, den 22. april kostet 57 mennesker livet.

Øger chance for fred

Alliancen har ifølge generalsekretæren 16.000 udstationeret i regionen for at træne det afghanske militær til at kunne løfte sikkerhedsopgaven i landet.

Natos tilstedeværelse i regionen øger chancerne for en fredsproces, lyder det. Dog skal Iran og Rusland også på banen for at fremme situationen.

Fredagens udenrigsministermøde har været en vigtigt forberedelse til næste Nato-topmøde, der skal holdes i Bruxelles til juli.

Det markerer dog samtidig også sidste gang, at ministrene skal mødes i det gamle hovedkvarter, der har været i brug i over 50 år.

Fremover vil møderne finde sted i det topmoderne milliardbyggeri på den anden side af vejen med dele fra Berlinmuren og World Trade Center indbygget.

»Hvis disse vægge kunne tale, så har de mange historier at fortælle«, afslutter Jens Stoltenberg fredagens udenrigsministermøde.

