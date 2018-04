Ny tysk lov tillader overvågning af psykisk syge Alvorlige forbrydelser begået af psykisk syge gør nu, at politiet i delstaten Bayern får ret til at overvåge psykisk syge. Kritikere frygter, at loven stigmatiserer psykiatriske patienter.

Fyrre minutter efter at det er lettet fra Barcelona 24. marts 2015, styres passagerflyet Germanwings Flight 9525 med Düsseldorf som destination ind i en bjergside i de franske alper. Alle 144 passagerer og besætningen på 6 omkommer.

Efterfølgende viser det sig, at den 28-årige pilot havde besluttet sig for at begå selvmord og tage alle om bord på flyet med sig. Da kaptajnen var på toilettet, låste piloten døren til cockpittet og satte kurs mod bjergsiden, uden at nogen kunne forhindre det. Piloten havde i årevis lidt at svære psykiske problemer, uden at han selv eller psykologer havde fortalt flyselskabet om det.

Psykisk syge kan overvåges i Bayern Når den nye lov træder i kraft, får politiet i Bayern en lang række muligheder for at handle hurtigere over for en såkaldt truende fare. De kan indhente oplysninger om psykiatriske patienter fra de sidste 5 år, aflytte og overvåge datatrafik, skygge og meget andet. Politikerne betragter loven som en hjælp for politiet, kritikere anser den som et anslag mod psykiatriske patienter, som stigmatiseres. Kritikerne frygter, at loven vil inspirere andre tyske delstater til at vedtage lignende tiltag.

Sent om eftermiddagen 22. juli 2016 i München tager en 18-årig mand pludselig en Glock-pistol frem på en McDonald’s restaurant og begynder at skyde om sig. Han går fra restauranten ind i et shoppingcenter og skyder videre. Undervejs dræber han 9 primært unge mennesker og sårer 35. Nogle timer senere skyder han sig selv, da politiet finder ham tæt på gerningsstedet. Efterfølgende viste det sig, at den 18-årige havde svære psykiske problemer.

Mennesker, som er psykisk syge, skal behandles og ikke straffes Arno Deister, psykolog

7. april i år pløjede en 48-årig mand i en sølvgrå varevogn ind i en menneskemængde uden for restaurant Grosser Kiepenkerli i den gamle bydel i Münster nord for Dortmund. Ved kørslen dræbte han 2 personer, mens 20 andre kom til skade. Efter påkørslerne skød den 48-årige chauffør sig selv i bilens førerhus. Efterfølgende viste efterforskningen, at manden, der havde flere biler og lejligheder, var kriminel og havde psykiske vanskeligheder. Han havde tidligere truet med at begå selvmord.

»Vi har oplevet en række svære forbrydelser begået af mennesker med psykiske lidelser, som har taget andre med sig i døden. Det bliver vi nødt til at tage alvorligt og give politiet mulighed for at stoppe«.

Sådan begrundede indenrigsministeren i Bayern, Joachim Hermann, i denne uge over for tv-stationen ZDF, at den store sydtyske delstat indfører en lov, der giver politiet langt større beføjelser og mulighed for at overvåge psykisk syge med tilgang til deres gamle journaler.

Loven, der er genstand for heftig kritik og har udløst demonstrationer i Bayern, kaldes af magasinet Focus »den hårdeste, vi har set siden 1945«, da nazistyret kollapsede i slutningen af Anden Verdenskrig.

Mange kritikere frygter, at andre delstater vil indføre en lignende lov efter forbilledet fra Bayern, hvis politikorps er kendt som Tysklands bedste med de højeste opklaringsrater.

Baggrunden for, at Bayern med den vidtgående lov giver politiet store beføjelser over for psykiske patienter, er alvorlige forbrydelser som de tre eksempler herover.

Dertil kommer, at gerningsmændene til en lang række af de terrorhandlinger, Tyskland har set i de seneste år, har været psykisk plagede, småkriminelle flygtninge. I en blanding af religiøs fanatisme og mentale forstyrrelser har de angrebet mennesker.

Inspireret af terrorister

Tilsyneladende har terroristerne påvirket psykiatriske patienter. Eksempelvis var den 18-årige massemorder fra München, som købte sin pistol på det såkaldte sorte net, stærkt inspireret af den norske terrorist og massemorder Anders Behring Breivik.

»En psykisk sygdom er i sig selv ikke farlig. Mennesker, som er psykisk syge, skal behandles og ikke straffes. De er ikke forbrydere«, sagde formanden for det Psykiatriske Selskab i Tyskland, Arno Deister, forleden til radiostationen Deutschlandsfunk.

Omdrejningspunktet for den nye lov, der ventes vedtaget i delstatens parlament i München i næste måned, er begrebet ’truende fare’.