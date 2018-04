Analyse: Sydkorea har gjort forarbejdet. Nu skal Trump sikre aftale med Nordkorea

Fredagens topmøde mellem den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, var først og fremmest et nøje koreograferet teaterstykke. Det var rigt på symbolik med steppedans henover den demarkationslinje, der har adskilt de to lande siden Korea-krigen, men på indhold var topmødet fattigt.

Helt som ventet blev de to lande enige om at arbejde henimod en rigtig fredsaftale, der skal afløse den våbenhvile, som har været gældende siden afslutningen på Korea-krigen.

Til gengæld gav topmødet intet svar på, om Kim Jong-un reelt er villig til at skrotte sine atomvåben. Også her var teksten vag med en formulering om, at Nord- og Sydkorea bekræftede »det fælles mål om at virkeliggøre en atomfri koreansk halvø gennem fuldstænding atomafvæbning«.

Men hvad betyder det så for fredsudsigterne på Den Koreanske Halvø og det topmøde, som den amerikanske præsident, Donald Trump, planlægger at holde med Kim Jong-un til maj eller juni?

Lad os se på de vigtigste aktører én for én.

Nordkoreas leder

Hvis der er nogle, der har overrasket, er det den 34-årige Kim Jong-un. Han har vist sig som en brutal, men mesterlig strateg. Da han overtog magten efter sin fars død i 2011, tvivlede mange på, om han havde den fornødne pondus. Det havde han. Han konsoliderede sin magt ved at henrette sin magtfulde onkel og udnævne sine egne topfolk. Derefter bragte han Den Koreanske Halvø på kanten af krig med sine mange missilaffyringer og gennemførelsen af sit lands hidtil kraftigste underjordiske prøvesprængning.

Men tricket virkede. Han tvang USA til at tage Nordkorea alvorligt, og hvor skørt det end kan lyde, er det de mange missilaffyringer og den underliggende trussel om ragnarok, som gør, at Trump nu overhovedet vil tale med Kim Jong-un.

Til gengæld mangler verden stadig at blive klog på, hvad det er, Kim Jong-un vil opnå. De fleste iagttagere tvivler på, at han er parat til at skrotte alle sine atomvåben. Uden dem har Nordkorea - et lille og forarmet land - ingen garanti mod angreb.

Det mest realistiske gæt er, at Kim Jong-un går efter at normalisere sit lands forhold til USA ved at indstille store dele af sit atomprogram - for eksempel ved at stoppe udviklingen af missiler, der kan nå det amerikanske fastland. Hans modkrav vil være et amerikansk løfte om ikke at angribe og formentlig også en lettelse af sanktionspresset, som begynder at gøre ondt. Flere iagttagere venter, at den nordkoreanske økonomi næste år vil gå i recession.

USA’s præsident

Donald Trump svinger mellem at kalde Kim Jong-un for en »ærværdig« mand og true med slet ikke at ville mødes med ham alligvel.

Det eneste konsistente i Trumps mange udmeldinger har været kravet om, at Nordkorea skal gennemføre en komplet atomafrustning.

Men Trump har også sat sig selv i en klemme. Så meget prestige er efterhånden investeret i et topmøde med Kim Jong-un, at det vil være svært for Trump ikke at gå efter en eller anden form for aftale. Omvendt betyder hans modstand mod den atomaftale, hans forgænger Barack Obama lavede med Iran, at han skal have en aftale, som han i hvert fald udadtil kan præsentere som bedre end Iran-aftalen.

Det kan blive svært. Desuden fremhæver skeptikerne, at Trump har skiftet stort set alle de ‘voksne’ ud i Det Hvide Hus som forstandige mennesker som tidligere udenrigsminister Rex Tillerson og erstattet dem med højrefløjsfolk som den nyudnævnte udenrigsminister Mike Pompeo og den ligeledes nyudnævnte sikkerhedsrådgiver John Bolton.

Men det kan ligeså vel vise sig at være en fordel som en ulempe. Høge er ofte bedre til at lave fred end duer, fordi ingen kan beskylde dem for at agere ud fra svaghed eller eftergivenhed.