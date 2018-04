Fortsatte sammenstød ved Gaza: FN kritiserer Israel for »overdreven magtanvendelse« De seneste fem fredage er i alt 42 palæstinensere blevet dræbt og flere end 5.500 såret. Palæstinenserne demonstrerer i anledning af 70-året for staten Israels oprettelse.

Hvorfor bliver ubevæbnede palæstinensere dræbt og såret i stort tal ved Gazas grænse til Israel?

Zeid Ra’ad al-Hussein, FN’s højkommissær for menneskerettigheder, har ikke et svar. Men han er »dybt bekymret«.

De seneste fem fredage er i alt 42 palæstinensere blevet dræbt og flere end 5.500 såret – heraf 1739 med skarp ammunition fra den israelske side af grænsen.

Nu kræver højkommissæren, at Israel må begrænse sin »overdrevne magtanvendelse«.

»Tabet af liv er beklageligt, og det forbløffende antal skader forårsaget af skarp ammunition bekræfter kun fornemmelsen af, at overdreven magt er blevet brugt imod demonstranter - ikke en gang, ikke to gange, men gentagne gange«, siger Zeid i en opfordring til Israel om at begrænse den voldsomme krise langs grænsen mellem Gaza og Israel.

Han hæfter sig ved, at 35 af de dræbte palæstinensere deltog i demonstrationer imod Israel. De fleste af dem »synes at have været ubevæbnede og udgjorde ikke en umiddelbar trussel mod det israelske forsvar, da de blev dræbt eller såret. Der er ingen rapporter om israelske tab«.

»March for tilbagevenden«

Grænselandet har de seneste fredage været præget af palæstinensiske demonstrationer mod Israel i anledning af 70-året for staten Israels oprettelse.

Demonstrationerne, som begyndte 30. marts, er planlagt til at fortsætte i endnu to uger.

Palæstinenserne kalder deres protest »Den store March for Tilbagevenden« for flygtninge fra Palæstina i 1948 og for deres efterkommere.

Israel afviser at give marchen adgang til at krydse grænsen.

Tvivlsom trussel

Zeid fastholder, at Israel har ret til at forsvare sig, men kun må gribe til dødelig magtudøvelse som en sidste udvej, hvis der er en overhængende trussel om død eller risiko for alvorlig skade.

Men »det er svært at se, hvordan afbrænding af bildæk eller stenkast eller endog Molotov-cocktails, kastet fra en betydelig afstand mod stærkt beskyttede sikkerhedsstyrker i defensive stillinger, kan betragtes som sådan en trussel«, siger menneskeretskommissæren.

Fredag i denne weekend blev fire palæstinensere, deriblandt en 15-årig dreng, dræbt, da de deltog i den femte, tusindtallige demonstration. Mindst 833 palæstinensere blev såret, skriver den israelske avis, Haaretz med palæstinensiske kilder.

Af de sårede var seks journalister, meddeler palæstinensiske myndigheder.

I løb mod Israels grænse

Ifølge det israelske forsvar satte hundreder af palæstinensere kurs mod den israelske grænsepost Karni, skriver Ynet, og forsøgte at angribe den israelske sikkerhedshegn med rullende antændte dæk og stenkast. De blev mødt med israelsk beskydning.

Al-Jazeera skriver fra Gaza, at flere tusinde palæstinensere blev set »løbende i retning af grænse-hegnet til Israel – tættere end de på noget tidligere tidspunkt har være i de seneste fem ugers protester«.

Korrespondenten Stefanie Dekker fortæller, at hun kunne høre »det israelske forsvar begynde at skyde for at skubbe folk tilbage fra grænsen«.

Den israelske regering fastholder, at den ikke vil tillade de palæstinensiske demonstrationer at krydse grænsen. Dens magtanvendelse kritiseres også skarpt af den egyptiske og den jordanske regering.

Både Israel og Egypten opretholder en blokade af Gaza, som har en ungdomsarbejdsløshed på 65 pct.

FN og det israelske forsvar har advaret om en social og politisk nedsmeltning i området.