Norsk pensionist er fængslet for spionage mod Ruslands nyeste superubåde Tidligere grænseinspektør Frode Berg, der blev anholdt midt i Moskva 5. december, erkender via sine advokater, at han skulle viderebringe breve og penge fra den norske efterretningstjeneste.

I en nedslidt celle i Lefortovofængslet i Moskva sidder en 62-årig nordmand og læser en bog om forbundskansler Angela Merkel. På engelsk.

Læsningen afbrydes af en times gårdtur om dagen, og måske får Frode Berg også lov at læse flere bøger. Men biografien om Merkel og to andre bøger fik han først udleveret efter mere end fire måneders fængsling. Indtil da måtte han nøjes med at se på væggene og spekulere over sin situation.

Den tidligere norske grænseinspektør er fængslet for spionage. Han blev anholdt uden for sit hotel på Teatralnapladsen i den russiske hovedstad 5. december, og i flere dage anede hans kone, Anita Berg, ikke, hvad der var blevet af ægtefællen.

Frode Berg har via sine forsvarere i Norge og Rusland for få dage siden meddelt, at han erkender sig skyldig i spionage.

Han siger, at han fik et brev til en russisk kvinde ved navn Natalija af en norsk officer med en fortid i den norske efterretningstjeneste, E-tjenesten. I brevet var også 3.000 euro (cirka 22.350 kroner), hvilket i parentes bemærket er langt under de 10.000 dollars, udlændinge kan tage med ind i Rusland uden at deklarere dem ved grænsen.

Efter stædige benægtelser i månedsvis har Frode Berg tilstået, at han var sendt til Moskva af en officer med kontakt til den norske efterretningstjeneste. Foto: Jusuf Majdunov/AP

Han vidste ikke, hvad der stod i brevet – eller de to breve, som der ifølge den russiske efterretningstjeneste FSB er tale om. Siger han.

For resten var det heller ikke første gang, han medvirkede til spionage mod Rusland.

Tilståelsen afløser hans første erklæringer med en 100-procents afvisning af spionanklagen: »Jeg føler mig vældig misbrugt«, sagde han gennem tremmerne i det jernbur, anklagede i russiske retssale sidder i, til norske journalister på et retsmøde i februar. »Jeg kom til Moskva for at købe julegaver og besøge venner«.

Både hans familie og hans forsvarere har i ugevis opfordret den norske regering til at gribe ind i sagen, men de officielle svar er foreløbig mildt sagt intetsigende.

Avisen VG spurgte i vinter udenrigsministeriets kommunikationschef, Frode Overland Andersen, hvordan ministeriet ser på kravet om, at udenrigsminister Ine Eriksen Søreide må engagere sig mere i sagen.

»Af hensyn til vores tavshedspligt kan jeg ikke kommentere sagens detaljer yderligere, eller hvordan vi arbejder med den«, lød svaret. Den norske E-tjeneste er på samme linje. »Det er en konsulær sag«, lyder det fra agenternes kommunikationschef, Kim Gulbrandsen.

Så det norske udenrigsministerium og den norske ambassade i Moskva yder konsulær bistand, bl.a. besøg i fængslet hver anden uge, men den »russiske retssag må ellers gå sin gang«.

Som altid i spionsager spekuleres der på livet løs, og norsk presse har kigget bag hver eneste klippe og hvert eneste grantræ i Finnmarken, hvor Frode Berg gjorde tjeneste indtil pensioneringen for fire år siden, for at finde spor.

Det norske grænsekorps er en civil institution, men de fleste grænseinspektører – også Frode Berg – har været i forsvaret, inden de kom ind i korpset.

Forhandlede grænseændringer

Frode Bergs arbejde bestod bl.a. i at sidde i en norsk-russisk grænsekommission, der med mellemrum reviderer grænsen, alt efter hvordan elve og andre vandløb skifter leje. Under alle omstændigheder havde han tit kontakt med sine russiske kolleger, der ikke er civile, men tilhører en militær organisation under indenrigsministeriet.

Efter sin pensionering var han som næstformand i norsk Røde Kors i Finnmarken aktiv i flere ngo’er, der samarbejder på tværs af grænsen, og havde for eksempel flere kontakter i den russiske havneby Murmansk.

Så han har masser af erfaring med både russisk bureaukrati og forholdene i Rusland i det hele taget. Hvilket naturligvis bidrager til mystikken. Skulle han virkelig være så naiv, at han uden videre og – siger han via sine advokater – uden nogen form for honorar er kurer for en officer med kontakt til det norske efterretningsvæsen?

Uden at man behøver tage det for gode varer, kom sagen ifølge hans tidligere chef, grænsekommissær Roger Jakobsen, som »et lyn fra en klar himmel«.

»Det er ikke den slags virksomhed, vi beskæftiger os med«, sagde han til norsk tv NRK, da sagen efter et par måneder for alvor begyndte at vække opsigt.

FSB anklager Frode Berg for at ville skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåde til den norske efterretningstjeneste. Når man siger nordflåde, siger man også atombevæbnede ubåde, og de er rygraden i Ruslands atomforsvar.

Kan ramme 160 mål

Den russiske flåde søsatte tre uger før anholdelsen af Frode Berg den sidste ubåd, ’Knjas Vladimir’ (’Fyrst Vladimir’), i en helt ny klasse, og den vil Nato helt sikkert gerne vide mere om.

Den 170 meter lange ubåd har så mange interkontinentale raketter om bord, at ’Knjas Vladimir’ alene kan udslette alle storbyer på USA’s østkyst. Hver af ubådens 16 raketter er armeret med 10 atombomber, der kan styres individuelt mod forskellige mål.