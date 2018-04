Atomaftale i krise: Trump styrker sit pres på Iran - uagtet europæisk modvilje Trump vil droppe USA's tilslutning til atomaftalen med Iran om to uger, hvis Europa ikke »fixer« aftalen. Macron og Merkel er enige i meget af Trumps kritik - men forsvarer atomaftalen, så længe der ikke er fundet et bedre alternativ.

Donald Trump skruer op for sit pres på præstestyret i Iran. De næste to uger vil han afgøre, om USA trækker sig fra FN's atomaftale med Iran.

Atomaftalen Omstridt aftale Aftalen JCPOA – Joint Comprehensive Plan of Action – blev indgået i juli 2015 mellem de fem faste medlemmer af FN’s sikkerhedsråd (USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Kina) plus Tyskland på den ene side og Iran på den anden. Aftalen, der løber i 10-15 år, forpligter Iran til ikke at satse på atomvåben. Aftalen: begrænser Irans berigelse af uran i 10 år.

begrænser Irans oplagring af uran i 15 år.

Giver FN’s Atomenergiagentur, IAEA, adgang til at inspicere Irans atomanlæg. Til gengæld ophæves en række FN-sanktioner imod præstestyret i Iran. Vis mere

Den amerikanske præsident har sendt sin nye udenrigsminister, Mike Pompeo, til Mellemøsten for at slå råd op med tre lande – Saudi-Arabien, Jordan og Israel - der alle står bag Trumps skarpe kritik af præstestyret i Teheran.

Jeg kan fortælle dig det her – de vil ikke skabe atomvåben. Det siger jeg dig. Ok? De skal ikke lave atomvåben... - Donald Trump

Pompeo har i Saudi-Arabien opfordret den herskende kongefamilie til at indstille sin embargo af nabolandet Qatar, fordi Iran efter USA's opfattelse udnytter den saudisk-qatariske strid til at styrke sin indflydelse i de væbnede konflikter i Syrien og Yemen. Det skriver Al-Jazeera.

Trump bliver fra europæisk side indtrængende opfordret til ikke at opgive den eksisterende atomaftale, så længe der ikke er et alternativ.

Kræver, at Europa skal »fixe« aftalen

To europæiske ledere, den franske præsident, Emmanuel Macron, og den tyske kansler, Angela Merkel, har under besøg i Washington i denne uge forgæves forsøgt at få Trump til at skifte holdning.

Trump advarer om, at han vil indføre nye sanktioner imod Iran, hvis europæerne ikke vil sørge for at »fixe« atomaftalen.

Det kan blive svært, fordi Iran blankt afviser Trumps pres og truer med at genoptage sin berigelse af uran, hvis USA trækker sig fra aftalen eller indfører nye anti-iranske sanktioner.

Iranske kilder siger til BBC, at Iran i løbet af et par dage kan skue op for berigelse af uran, hvis landet udsættes for et pres i strid med atomaftalen.

»Men jeg kan fortælle dig det her – de vil ikke skabe atomvåben. Det siger jeg dig. Ok? De skal ikke lave atomvåben«, sagde Trump på et pressemøde med Merkel fredag. Det citeres af den iranske avis, Iran Daily, som søndag refererer udenrigsminister Jawad Zarif for, at Teheran »efter al sandsynlighed« vil droppe aftalen, hvis USA vælger at trække sig.

»Vanvittig på mellem og langt sigt«

Den amerikanske præsident har siden sin valgkampagne kaldt atomaftalen for »den værste. Nogensinde« – og truet med at trække USA ud, fordi han mener, at atomaftalen kun udskyder Irans udvikling af et atomprogram med militært potentiale, ikke afskaffer det. Trump kritiserer også aftalen for ikke at hindre Iran i at udvikle ballistiske missiler.

I denne uge har Trump kaldt aftalen »vanvittig på mellem og langt sigt«.

Præsidenten er desuden enig med USA's nærmeste allierede i Mellemøsten, Saudi-Arabien og Israel i, at Irans militære involvering i Syrien og Yemens borgerkrig er destruktiv.

»Vi opfordrer indtrængende nationer rundt omkring i verden til at sanktionere personer og organisationer, der er knyttet til Irans missilprogram, og det har også været en stor del af diskussionerne med europæere«, sagde Brian Hook, politisk rådgiver for Pompeo, til Reuters.

Frist til den 12. maj

Trump har sat en frist den 12. maj til at beslutte, om USA helt vil trække sig fra aftalen.

Amerikanske embedsmand, der rejser sammen med Pompeo, siger til al-Jazeera, at Trump vil modvirke Irans missiludvikling som en del af sin indsats for en forbedret atomaftale.

Europæisk forståelse for Trumps kritik

Macron og Merkel har i denne uge forsøgt at komme Trump i møde med erklæringer om, at der er brug for mere omfattende aftaler med Iran.

Begge de to europæiske ledere er – ligesom Trump – kritiske overfor Irans udvikling af langtrækkende missiler.

Begge er – lige som Trump – kritiske overfor Irans militære engagement i Syrien og Yemen.

Og begge er – ligesom Trump – kritiske over for, at atomaftalen om kun syv år stiller Iran frit til at fortsætte sit atomprogram. Men hverken de eller Trump har et alternativ.